शोले के गब्बर से है टीवी की अम्मा जी एक्ट्रेस कृतिका देसाई का पारिवारिक रिश्ता, रिश्ते में खास हैं दोनों

संक्षेप: फिल्म शोले में गब्बर का यादगार किरदार निभाने वाले एक्टर अमजद खान और टीवी की अम्मा जी एक्ट्रेस कृतिका देसाई के बीच खास पारिवारिक कनेक्शन है। कम ही लोग जानते हैं कि दोनों रिश्ते में एक दूसरे के करीबी हैं।

1975 में आई फिल्म शोले में गब्बर का किरदार निभाने वाले एक्टर अमजद खान इंडस्ट्री का पॉपुलर नाम थे। उनके पिता जयंत और भाई इम्तियाज भी फिल्मों में एक्टिव थे। अमजद खान के बड़े बेटे शादाब ने भी पिता की एक्टिंग को करियर चुना था। हालांकि उन्हें परिवार के अन्य सदस्य जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं अमजद खान टीवी एक्ट्रेस कृतिका देसाई के साथ भी खास पारिवारिक रिश्ता है। कृतिका को आपने 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स में यादगार किरदार निभाए।

गब्बर से है कृतिका का पारिवारिक रिश्ता एक्ट्रेस कृतिका देसाई को आपने टीवी सीरियल ‘चंद्रकांता’ में विषकन्या, ‘मेरे अंगने में’ अम्मा जी के किरदार में देखा होगा, टीवी सीरियल ‘उतरन’ के लिए तो उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था। कृतिका हिन्दू परिवार से आती हैं। लेकिन उन्हें एक्टर और टीवी सीरियल डायरेक्टर इम्तियाज खान से प्यार हो गया। दोनों ने अपने रिश्ते में धर्म को जगह नहीं दी। शादी के बाद दोनों ने एक बेटी गोद की थी जिसका नाम आयशा खान है और जो अब एक मॉडल है।