आर्मी में मेजर था शोले फिल्म का ये गुंडा, अमिताभ-धर्मेंद्र नहीं इस सुपरस्टार के फैन थे मेजर आनंद

फिल्म शोले में गब्बर की गोलियों से मारा जाने वाला गुंडा असल जिंदगी में था आर्मी में मेजर। भारत-पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में एक्टर ने हिस्सा लिया था। अमिताभ-धर्मेंद्र के साथ काम करने वाला ये एक्टर असल में था इस सुपरस्टार का फैन।

हिंदी सिनेमा की सबसे खास फिल्मों में शुमार शोले ने हाल में अपने 50 साल पूरे किये हैं। रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने हर किरदार को नई पहचान दी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, अमजद खान स्टारर इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। जय-वीरू, बसंती, गब्बर, ठाकुर, कालिया, सांभा जैसे किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। इस फिल्म में एक और किरदार था जिसे गब्बर की गोली खा गई थी। एकाध सीन में नजर आया ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी में मेजर थे, मेजर आनंद।

किताब का अंश 10 अगस्त 1941 को जन्में अमरजीत सिंह आनंद पर एक कालिदास पांडे ने एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है 'मेजर आनंद-ख्वाबों की मंजिल का नायक'। इस किताब उनके आर्मी में भर्ती होने से लेकर एक्टर बनने की उनकी ख्वाहिश के बारे में बात की गई है।

पाकिस्तान के साथ युद्ध का बने थे हिस्सा अमरजीत आनंद बचपन से ही दौड़ने में आगे रहते थे। कई प्रतियोगिता में उन्हें जीत मिलती थी। एक्टर ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लेकिन उससे पहले 1963 में कैंपस सिलेक्शन में उन्हें भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। दरअसल, 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद कई भर्तियां हुईं थीं। उसमें से एक अमरजीत भी शामिल थे। इसके बाद अमरजीत मेजर आनंद बन गए और इसी नाम से उन्हें पहचाना गया। इसी दौरान मेजर आनंद ने 1965 और 1971 के बीच हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा बने थे।

ऐसे जुड़े फिल्मों से तार 1968 में मेजर आनंद की पोस्टिंग बैंगलोर में हुई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म से जुड़े कई कलाकारों से होने लगी और एक बार जब वो एक्टर संजय खान से मिले तो उनकी बातें सुनने के बाद मुंबई जाने का मन बना चुके थे। फिर एक दिन मेजर आनंद ने अपना सब कुछ छोड़ कर मुंबई जा कर एक्टिंग में करियर बनाने की ठानी। ये राह इतनी आसान नहीं थीं। संजय खान की मदद से उन्हें छोटे किरदार तो मिले लेकिन पहचान नहीं। इसी दौरान उन्हें एक बहुत छोटे रोल के लिए शोले में कास्ट किया गया। गब्बर अपने जिन तीन साथियों को गोलियों से भून देता है उसमें से एक मेजर आनंद भी थे। इसके अलावा एक्टर ने कलाबाज, देवता, भयानक, जैसी कई फिल्मों में स्क्रीन पर नजर भर आए वाले किरदार निभाए।

इस सुपरस्टार के फैन मेजर आनंद ने वैसे तो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, फिरोज खान, डैनी, संजीव कुमार समेत कई एक्टर के साथ काम किया। लेकिन वो फैन थे काका यानी राजेश खन्ना के। मेजर आनंद का सपना था राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म में एक साथ नजर आना। उन्होंने एक्टर के साथ फिल्म आवाज में काम तो किया लेकिन अफसोस कि दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था।