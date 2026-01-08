Hindustan Hindi News
'रेखा चाहें तो अमिताभ बच्चन बन सकती हैं', एक्ट्रेस की तारीफ में क्या बोलीं शोभा डे?

संक्षेप:

लेखक शोभा डे ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारतीय सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेर रेखा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रेखा बहुत टैलेंटेड हैं। उन्होंने कहा कि वो रेखा की रील्स देखना पसंद करती हैं। 

Jan 08, 2026 04:52 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रेखा इंडियन सिनेमा की एक शानदार कलाकार मानी जाती हैं। आज भी रेखा की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। वो अक्सर बॉलीवुड इवेंट्स और फिल्म प्रीमियर में नजर आती हैं। रेखा की पैप्स के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। अब राइटर शोभा डे ने रेखा की तारीफ की है। शोभा ने कहा कि रेखा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। उन्होंने कहा कि रेखा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि रेखा कभी बोरिंग नहीं हो सकती हैं। इसलिअ शोभा उनकी रील्स देखना पसंद करती हैं।

'रेखा कभी बोरिंग नहीं हो सकती हैं'

विकी लालवाणी से खास बातचीत के दौरान शोभा डे ने कहा, “रेखा कभी बोरिंग नहीं होती हैं, तो जब भी मैं उनकी रील्स देखती हूं, मुझे मजा आता है। मुझे ये देखना पसंद है कि अब वो पैपराजी के लिए क्या करेंगी। जया बच्चन के विपरीत, वो पैप्स से अटेंशन लेती हैं। ये अंतर ही मेरे लिए बहुत दिलचस्प है।”

रेखा बनना बहुत मेहनत का काम है

इसी इंटरव्यू में शोभा ने कहा कि रेखा का हर एक पहलु एक रचना बै और रेखा ने ऐसा परसोना बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा, “रेखा बनना बहुत मेहनत का काम है। वो जो चाहें वो बन सकती हैं; वो चाहें तो वो अमिताभ बच्चन बन सकती हैं। वो जेनडर स्विच कर सकती हैं, वो इतनी टैलेंटेड हैं।”

शोभा ने बताया क्या है रेखा की ताकत?

इसी इंटरव्यू के दौरान शोभा ने कहा कि रेखा का रहस्यमय व्यक्तित्व ही उनकी ताकत है। शोभा ने कहा कि अगर वो बहुत ज्यादा दिखेंगी और खुद को बहुत ज्यादा एक्सपोज करेंगी तो वो अपनी ये ताकत खो देंगी। शोभा का मानना है कि सोशल मीडिया की वजह से रेखा अभी थोड़े जोखिम वाले रास्ते पर चल रही हैं क्योंकि इसकी वजह से उनका एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। अगर उनका रहस्यमय व्यक्तित्व चला गया तो उनके पास ज्यादा कुछ खास नहीं बचेगा।

