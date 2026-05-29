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रणवीर सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है, फरहान अख्तर काे कोर्ट जाना चाहिए- डॉन 3 विवाद पर बाेलीं शोभा डे

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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शोभा डे ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रणवीर ‘डॉन 3’ फरहान अख्तर के साथ चल रहे विवाद को संभाल रहे हैं वो काबिल ए तारीफ है।

रणवीर सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है, फरहान अख्तर काे कोर्ट जाना चाहिए- डॉन 3 विवाद पर बाेलीं शोभा डे

रणवीर सिंह और ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ साजिश हो रही है? ये दावा लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने किया है। उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे नए विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है। इतना ही नहीं, 'डॉन 3' विवाद और फिल्म संस्था FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) के कड़े रुख पर बोलते हुए रणवीर सिंह का साथ भी दिया है।

रणवीर सिंह की तारीफ और साजिश का दावा

शोभा डे ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से वह इस पूरे विवाद को संभाल रहे हैं, वह वाकई काबिले-तारीफ है। उनका मानना है कि फिल्म संस्था का ये कदम किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश का निशाना सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं हैं, बल्कि फिल्ममेकर आदित्य धर और उनकी स्पाई-थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘धुरंधर’ की पूरी टीम भी है।

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चुप रहकर रणवीर ने दिखाई समझदारी

शोभा डे बोलीं, ‘रणवीर सिंह बहुत समझदार और होशियार इंसान हैं। उन्होंने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। वह खुद शांत हैं और अपने फैंस व फॉलोअर्स को अपने हक की लड़ाई लड़ने दे रहे हैं।’

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FWICE के रुख पर उठाए सवाल

शोभा डे ने FWICE के कड़े रुख की जमकर आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये मामला Excel एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच का था, तो वे वकील करके कोर्ट जा सकते थे। इसमें बाहरी लोगों को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? जो कुछ भी हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है।

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‘अपने आप में एक मिसाल हैं रणवीर’

उन्होंने आगे कहा कि रणवीर एक आइकॉनिक फिल्मी सितारे हैं और अपने आप में एक मिसाल हैं। उनकी इस कामयाबी का श्रेय ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी जाता है। ऐसा लगता है कि ये साजिश सिर्फ एक स्टार के खिलाफ नहीं, बल्कि ‘धुरंधर’ फिल्म से जुड़े हर इंसान, खासकर उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ है।

फरहान अख्तर को कोर्ट जाने की सलाह

अपने वीडियो के आखिर में शोभा डे ने फरहान अख्तर को इस विवाद को अदालत में ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कानून को ही यह तय करने देना चाहिए कि किसने किस नियम का उल्लंघन किया है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए यह मामला बिल्कुल भी साफ नहीं है।

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आदित्य धर बॉलीवुड खास लोगों के लिए खतरा बन गए हैं?

आखिर में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आदित्य धर बॉलीवुड के कुछ खास लोगों के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं? देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इस पूरी खींचतान के बीच, रणवीर सिंह ने जिस तरह चुप रहकर गरिमा के साथ इसे संभाला है, उससे उनकी ब्रांड अपील और लोकप्रियता दोनों ही बहुत बढ़ गई है।

यहां देखिए उनका पूरा वीडियो

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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