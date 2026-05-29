रणवीर सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है, फरहान अख्तर काे कोर्ट जाना चाहिए- डॉन 3 विवाद पर बाेलीं शोभा डे
शोभा डे ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रणवीर ‘डॉन 3’ फरहान अख्तर के साथ चल रहे विवाद को संभाल रहे हैं वो काबिल ए तारीफ है।
रणवीर सिंह और ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ साजिश हो रही है? ये दावा लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने किया है। उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे नए विवाद पर अपनी बेबाक राय रखी है। इतना ही नहीं, 'डॉन 3' विवाद और फिल्म संस्था FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज) के कड़े रुख पर बोलते हुए रणवीर सिंह का साथ भी दिया है।
रणवीर सिंह की तारीफ और साजिश का दावा
शोभा डे ने इंस्टाग्राम पर रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से वह इस पूरे विवाद को संभाल रहे हैं, वह वाकई काबिले-तारीफ है। उनका मानना है कि फिल्म संस्था का ये कदम किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश का निशाना सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं हैं, बल्कि फिल्ममेकर आदित्य धर और उनकी स्पाई-थ्रिलर फ्रेंचाइजी ‘धुरंधर’ की पूरी टीम भी है।
चुप रहकर रणवीर ने दिखाई समझदारी
शोभा डे बोलीं, ‘रणवीर सिंह बहुत समझदार और होशियार इंसान हैं। उन्होंने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। वह खुद शांत हैं और अपने फैंस व फॉलोअर्स को अपने हक की लड़ाई लड़ने दे रहे हैं।’
FWICE के रुख पर उठाए सवाल
शोभा डे ने FWICE के कड़े रुख की जमकर आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये मामला Excel एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच का था, तो वे वकील करके कोर्ट जा सकते थे। इसमें बाहरी लोगों को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? जो कुछ भी हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है।
‘अपने आप में एक मिसाल हैं रणवीर’
उन्होंने आगे कहा कि रणवीर एक आइकॉनिक फिल्मी सितारे हैं और अपने आप में एक मिसाल हैं। उनकी इस कामयाबी का श्रेय ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी जाता है। ऐसा लगता है कि ये साजिश सिर्फ एक स्टार के खिलाफ नहीं, बल्कि ‘धुरंधर’ फिल्म से जुड़े हर इंसान, खासकर उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ है।
फरहान अख्तर को कोर्ट जाने की सलाह
अपने वीडियो के आखिर में शोभा डे ने फरहान अख्तर को इस विवाद को अदालत में ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कानून को ही यह तय करने देना चाहिए कि किसने किस नियम का उल्लंघन किया है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए यह मामला बिल्कुल भी साफ नहीं है।
आदित्य धर बॉलीवुड खास लोगों के लिए खतरा बन गए हैं?
आखिर में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आदित्य धर बॉलीवुड के कुछ खास लोगों के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं? देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इस पूरी खींचतान के बीच, रणवीर सिंह ने जिस तरह चुप रहकर गरिमा के साथ इसे संभाला है, उससे उनकी ब्रांड अपील और लोकप्रियता दोनों ही बहुत बढ़ गई है।
यहां देखिए उनका पूरा वीडियो
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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