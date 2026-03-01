Hindustan Hindi News
'उनके डांस को क्रेडिट देना…' शोभा डे ने 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के गैंगस्टर रहमान डकैत के रोल को बताया ‘मैनिपुलेटिव’

Mar 01, 2026 01:09 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
'धुरंधर' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। फिल्म में अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत के रोल के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं। ऐसे में अब जानी-मानी लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने अक्षय के किरदार को लेकर रिएक्ट किया।

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह ही नहीं अक्षय खन्ना ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी का दिल जीता। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर 2025 में थिएटर रिलीज हुई थी। मूवी ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की और कई रिकॉर्ड्स बनाए। यही नहीं, 'धुरंधर' ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। ऐसे में हर किसी को रणवीर की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के रिलीज का इंतजार है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत के रोल के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं। ऐसे में अब जानी-मानी लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने अक्षय के किरदार को लेकर रिएक्ट किया।

धुरंधर में अक्षय खन्ना की हाइप पर बोलीं शोभा डे

शोभा डे हाल ही में YouTube पर पोस्ट किए गए एक पॉडकास्ट के लिए Rediff Originals पर आईं। इस दौरान शोभा ने धुरंधर की सक्सेस और फिल्म में अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को लेकर जबरदस्त हाइप पर बात की। स्पाई थ्रिलर में, अक्षय खतरनाक पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत के रोल में दिखे थे। उनकी परफॉर्मेंस की कई लोगों ने तारीफ की, जिसमें Fa9la गाने पर एक सीन में उनकी डांसिंग एंट्री भी शामिल है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऐसे में फिल्म में अक्षय के रोल को लेकर हो रही सारी बातों पर बात करते हुए शोभा डे ने कहा, 'एक और मैनिपुलेटिव बात यह थी कि ऐसा इंप्रेशन बनाया जा रहा था कि अक्षय बड़े स्टार हैं और सिर्फ वही सबसे अलग हैं, यहां तक कि उनके डांस को हाइलाइट बताया जा रहा था।'

ऋतिक के ट्वीट को किया याद

शोभा डे ने आगे फिल्म के रिएक्शन पर भी अपनी राय दी, और ऋतिक रोशन के उस ट्वीट की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह फिल्म की पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हैं। शोभा ने कहा था, 'किसी ने ऋतिक रोशन से नहीं पूछा कि क्या वह फिल्म की पॉलिटिक्स से सहमत हैं। वह बस यह कह सकते थे कि उन्हें यह पसंद है, लेकिन उन्होंने और आगे जाने का फैसला किया। धुरंधर में कोरियोग्राफी, म्यूजिक का इस्तेमाल और कास्टिंग, सभी शानदार हैं।'

धुरंधर पर बोले थे ऋतिक रोशन

पिछले साल दिसंबर में, ऋतिक ने आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई 'धुरंधर' देखने के बाद अपने विचार शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखा था। ऋतिक ने लिखा था, 'मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो एक भंवर में फंस जाते हैं और कहानी को कंट्रोल करने देते हैं, उन्हें तब तक घुमाते हैं, हिलाते हैं जब तक कि वे जो कहना चाहते हैं वह उनसे उस स्क्रीन पर बाहर न निकल जाए। धुरंधर इसका एक उदाहरण है। कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया। यह सिनेमा है… मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हो सकता, और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक के तौर पर हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। फिर भी, सिनेमा के एक स्टूडेंट के तौर पर इसे कितना पसंद किया और सीखा, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कमाल है।'

ऋतिक ने अपने पहले रिव्यू के कुछ घंटों बाद, X और इंस्टाग्राम पर धुरंधर में परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए लिखा था, 'अभी भी मेरे दिमाग से धुरंधर नहीं निकल रहा है। आदित्य धर आप एक जबरदस्त मेकर हैं। रणवीर सिंह शांत से लेकर तेज तक, क्या सफर रहा और कितना लगातार।'

