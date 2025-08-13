कंगना रनौत का वीडियो शेयर कर ट्रोल हुईं प्रियंका, लोग बोले- ‘जया बच्चन पर भी कुछ बोलो’

शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने कंगना रनौत का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर री-शेयर करतेल हुए कंगना की सुरक्षा में तैनात जवान पर नाराजगी जाहिर की है। वीडियो में सुरक्षा में तैनात जवान एक वरिष्ठ सांसद को पीछे हटा नजर आ रहा है।

शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने कंगना रनौत की एक वीडियो री-शेयर करते हुए उनकी सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड पर नाराजगी जताई है। प्रियंका ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कंगना रनौत के बॉडीगार्ड एक सीनियर एमपी को पीछे हटाते गुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका ने बॉडीगार्ड की इस हरकत पर नाराजगी जताई है। प्रियंका ने पूछा ये किस तरह का व्यवहार है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या किया पोस्ट प्रियंका ने पहले वीडियो को री-शेयर करते हुए कंगना रनौत की सुरक्षा में तैनात जवान को सीआईएसएफ का जवान बताया। उन्होंने लिखा- "एक एमपी की ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ द्वारा दूसरे सीनियर एमपी, श्री एनके प्रेमचंद्रन को धक्का देकर किनारे करना शर्मनाक और अस्वीकार्य है। ये क्या बकवास है?"

प्रियंका के इस पोस्ट पर सीआईएसएफ ने जवाब देते हुए साफ किया कि वीडियो में दिख रहा शख्स सीआईएसएफ का जवान नहीं है। अपनी गलती को सुधारते हुए प्रियंका ने दोबारा पोस्ट किया- "तो सीआईएफएस ने साफ किया है कि जो शख्स दूसरे एमपी को धक्का दे रहा है वो उनका जवान नहीं है, वाई प्लस सुरक्षा मिलने के कारण, वो दिल्ली पुलिस के पीएसओ हैं। यह बहुत ही शर्मनाक हैं क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।"