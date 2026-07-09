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अकाली दल ने कहा, ‘पंजाब के हर गांव में सतलुज दिखाएंगे’; अकाल तख्त करेगा विशेष अरदास

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Diljit Dosanjh Satluj Controversy: अकाली दल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को पंजाब के हर गांव में दिखाएंगे।

अकाली दल ने कहा, ‘पंजाब के हर गांव में सतलुज दिखाएंगे’; अकाल तख्त करेगा विशेष अरदास

दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ पर विवाद बढ़ते जा रहा है। दरअसल, ये फिल्म 3 जुलाई के दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी। फिर अचानक इस फिल्म को 48 घंटे के अंदर हटा दिया गया। ऐसे में लोग नाराज हाे गए हैं। वे सवाल उठा रहे हैं। वहीं कई संगठनों इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग करा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने तो ऐलान कर दिया है कि वे इस फिल्म को पंजाब के हर गांव और हर कोने में दिखाएंगे।

सुखबीर सिंह बादल का बयान

बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हजारों निर्दोष सिख युवाओं और शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालरा जैसी महान सिख शख्सियतों पर जो अमानवीय अत्याचार ढाए गए थे, उस पर आधारित फिल्म 'सतलुज' को शिरोमणि अकाली दल पंजाब के हर गांव और कोने-कोने में दिखाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां उस दौर में हुए जुल्मों से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें।'

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‘शिरोमणि अकाली दल ऐसा कभी नहीं होने देगा’

उन्होंने कहा, ‘पंजाब में इस दिल दहला देने वाले नरसंहार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों सिख युवाओं को क्रूर कांग्रेस सरकार द्वारा फर्जी पुलिस मुठभेड़ों में शहीद कर दिया गया था। अब देश को उस दर्दनाक नरसंहार का इतिहास बताने से भी रोका जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल ऐसा कभी नहीं होने देगा।’

क्या है फिल्म 'सतलुज' की कहानी?

इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जसवंत सिंह खालरा ने 1990 के दशक में पंजाब में हजारों लोगों की फर्जी एनकाउंटर की जांच की थी। खालरा ने दावा किया था कि पंजाब पुलिस ने उग्रवाद से लड़ने के नाम पर पूरे राज्य में करीब 25,000 लोगों को मार डाला और लावारिस बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया।

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अकाल तख्त करेगा विशेष अरदास

इस मुद्दे पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। अकाल तख्त 14 जुलाई को उन निर्दोष सिख युवाओं की आत्मा की शांति के लिए अरदास करेगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग भी की जाएगी।

धार्मिक सभा का आयोजन

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने बुधवार को घोषणा की कि 14 जुलाई को हरीके पत्तन में सतलुज नदी के किनारे एक विशेष धार्मिक सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा में उस समय की सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा मारे गए निर्दोष सिख युवाओं की शांति और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रार्थना की जाएगी।

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फिल्म 'सतलुज' के बारे में

फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहला में हैं। इस फिल्म को हनी त्रेहान ने डायरेक्ट किया है। पंजाब भाजपा के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक तीन सदस्यीय समीक्षा समिति बनाई है, जो इस बात की जांच करेगी कि फिल्म को जी5 से किन परिस्थितियों में हटाया गया।

Vartika Tolani

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Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



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वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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Diljit Dosanjh

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