'शिरडी वाले साईं बाबा…' गाने वाला सिंगर था मुस्लिम, लिखने वाले गीतकार ने बनाए कई भक्ति भरे गाने
शिरडी वाले साईं बाबा आज भी भक्तों के लिए ये खास गीत है। लेकिन क्या आप जानते हो इस गाने को किस सिंगर ने गाया था और किस गीतकार ने लिखा? आज भी सुना जाता है ये खूबसूरत गाना।
70 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए खास था। इसी दशक में अमिताभ बच्चन अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्में दे रहे थे। इस समय में एक फिल्म आई ‘अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। तीन बिछड़े भाइयों पर बनी इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ। ये वो गाना था जिसने देशभर के लोगों में साईं बाबा के लिए भक्ति पैदा की। गाने के बोल थे ‘शिरडी वाले साईं बाबा, आया है तेरे दर पर सवाली’। ऋषि कपूर पर फिल्माया ये गाना आज भी दिल को छू जाता है।
शिरडी वाले साईं बाबा
1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी के सभी गाने जबरदस्त हिट हुए थे।लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और इस फिल्म के तीनों हीरो के लिए इंडस्ट्री के तीन बड़े मेल सिंगर्स मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश को लाया गया था। किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए 'माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस गया और इन दिनों सिंगर्स ने 'हम को तुमसे हो गया है प्यार क्या करें'। लेकिन सबसे ज्यादा मोहम्मद रफी की आवाज में शिरडी वाले साईं बाबा गाने को पसंद किया गया था।
आनंद बक्शी ने लिखे ये गीत
फिल्म अमर अकबर एंथनी के सभी गाने आनंद बक्शी ने लिखे थे। इस फिल्म के गाने सभी पसंद किए गए। ऋषि कपूर पर फिल्माया गाना ‘शिरडी वाले साईं बाबा’ की एक अलग जगह है। इस गाने को आस्था से जोड़ा गया है। ऑडियंस के बीच खूब मशहूर हुआ था। आनंद बक्शी ने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसे धार्मिक गाने लिखे जिन्हें ऑडियंस ने खूब पसंद किया।
फिल्म के गाने
इस फिल्म में मोहम्मद रफी के सबसे ज्यादा गाने थे। उनकी आवाज में ‘ऋषि कपूर पर फिल्माए गाने 'पर्दा है पर्दा', 'तैयाबली प्यार के दुश्मन हाय हाय', 'ये सच है कोई कहानी नहीं' गाए थे।
एमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी फिल्म
इस फिल्म के बारे में बात करें मनमोहन देसाई प्रोड्यूसर थे और उनकी कई फिल्में एमरजेंसी के दौरान रिलीज हुई थी। मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथनी, धरम वीर, चाचा भतीजा और परवरिश शामिल हैं। हैरान वाली बात ये है कि देश में लागू एमरजेंसी के बाद भी उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल थीं। साथ ही उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में भी बनीं। साईं बाबा पर बना ये गाना आज भी भक्तों के दिल के करीब है। मंदिरों में बजता है ये गीत। ऋषि कपूर ने अपने चेहरे के भाव से कमाल कर दिया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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