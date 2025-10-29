शिरडी के साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी की बिगड़ी तबीयत, परिवार ने लोगों से मांगी मदद

संक्षेप: शिरडी के साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार ने उपचार के लिए की लोगों से मदद मांगी है।

बॉलीवुड और टेलीविजन के दिग्गज अभिनेता सुधीर दलवी की हालत ठीक नहीं है। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 86 वर्षीय एक्टर को सेप्सिस की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने के चक्कर में इतना एक्टिव हो जाता है कि वो खुद ही शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है।

इलाज में आ चुका है 10 लाख रुपये का खर्च मूवी टॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर दलवी के इलाज में अब तक 10 लाख रुपये से अधिक का खर्च आ चुका है और डॉक्टरों का अनुमान है कि कुल खर्च 15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे में परिवार ने इस मुश्किल वक्त में फैंस, फिल्म इंडस्ट्री और आम जनता से आर्थिक सहायता की मदद मांगी है। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी शेयर की है।

बैंक डिटेल्स - नाम: सुधीर दलवी

- खाता संख्या: 53004408105

- IFSC कोड: SBIN0030366

- बैंक: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठाकर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली ब्रांच

नोट: लाइव हिन्दुस्तान ने सुधीर दलवी के बैंक डिटेल्स की जांच नहीं की है।