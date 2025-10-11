अमिताभ बच्चन से सीक्रेटली शादी करना चाहती थीं शिल्पा शिरोडकर, बोलीं- आपने मुझे...

अमिताभ बच्चन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके साथ काम करने का सपना हर एक्टर का होता है। अब शिल्पा ने बताया कि वह अमिताभ बच्चन से सीक्रेटली शादी करना चाहती थी।

अमिताभ बच्चन का शनिवार को बर्थडे है। इस मौके पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी उन्हें बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। इस बीच शिल्पा शिरोडकर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त था जब वह बिग बी से शादी करना चाहती थीं। शिल्पा ने बिग बी के साथ फोटोज भी शेयर की हैं।

शिल्पा-बिग बी की फोटोज शिल्पा ने फिल्म खुदा गवाह से अपनी और बिग बी की फोटोज शेयर की हैं जिसमें पहली फोटो में उन्होंने बिग बी को हग किया हुआ है। वहीं दूसरी में बिग बी, शिल्पा के पीछे खड़े हैं।

सीक्रेटली करना चाहती थी शादी फोटोज शेयर कर शिल्पा ने लिखा, 'जिनसे मैं सीक्रेटली शादी करना चाहती थी, जब मैं उनकी फैन थी और जिन्होंने मुझे बतौर को-स्टार काफी कुछ सिखाया। आपको बर्थडे की बहुत बधाई अमित जी। आप ऐसे ही सालों तक बड़े पर्दे को रोशन करते रहो।'

खुदा गवाह फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी जिसे मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी और किरण कुमार थे।

शिल्पा और बिग बी साथ में फिल्म हम में भी काम कर चुके हैं। फिल्म में इन दोनों के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, किमि कटकर, दीपा साही, डैनी, अनुपम खेर और कादर खान थे।