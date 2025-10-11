Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShilpa Shirodkar Reveals She Secretly Wanted To Marry Amitabh Bachchan

अमिताभ बच्चन से सीक्रेटली शादी करना चाहती थीं शिल्पा शिरोडकर, बोलीं- आपने मुझे...

अमिताभ बच्चन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके साथ काम करने का सपना हर एक्टर का होता है। अब शिल्पा ने बताया कि वह अमिताभ बच्चन से सीक्रेटली शादी करना चाहती थी।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 04:23 PM
share Share
Follow Us on
अमिताभ बच्चन से सीक्रेटली शादी करना चाहती थीं शिल्पा शिरोडकर, बोलीं- आपने मुझे...

अमिताभ बच्चन का शनिवार को बर्थडे है। इस मौके पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी उन्हें बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। इस बीच शिल्पा शिरोडकर का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त था जब वह बिग बी से शादी करना चाहती थीं। शिल्पा ने बिग बी के साथ फोटोज भी शेयर की हैं।

शिल्पा-बिग बी की फोटोज

शिल्पा ने फिल्म खुदा गवाह से अपनी और बिग बी की फोटोज शेयर की हैं जिसमें पहली फोटो में उन्होंने बिग बी को हग किया हुआ है। वहीं दूसरी में बिग बी, शिल्पा के पीछे खड़े हैं।

सीक्रेटली करना चाहती थी शादी

फोटोज शेयर कर शिल्पा ने लिखा, 'जिनसे मैं सीक्रेटली शादी करना चाहती थी, जब मैं उनकी फैन थी और जिन्होंने मुझे बतौर को-स्टार काफी कुछ सिखाया। आपको बर्थडे की बहुत बधाई अमित जी। आप ऐसे ही सालों तक बड़े पर्दे को रोशन करते रहो।'

खुदा गवाह फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी जिसे मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी और किरण कुमार थे।

शिल्पा और बिग बी साथ में फिल्म हम में भी काम कर चुके हैं। फिल्म में इन दोनों के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, किमि कटकर, दीपा साही, डैनी, अनुपम खेर और कादर खान थे।

जटाधारा में आएंगी नजर

शिल्पा की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वह अब तेलुगु फिल्म जटाधारा में नजर आने वाली हैं जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू भी हैं।

Amitabh Bachchan Shilpa Shirodkar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।