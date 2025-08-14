शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को बस ने मारी टक्कर, एक्ट्रेस बोलीं- कुछ भी हो सकता था

शिल्पा शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मुंबई में। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। इसके अलावा वह बस कंपनी से भी नाराज हैं।

बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर की गाड़ी को एक बस ने टक्कर मार दी है मुंबई में। अच्छी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक्ट्रेस ने हालांकि फिर शिकायत की है कि बस कंपनी ने इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी नहीं ली है और इससे वह काफी नाराज हैं। उन्होंने फिर मुंबई पुलिस को मदद करने के लिए शुक्रिया कहा है।

किससे नाराज हैं शिल्पा शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर अपनी गाड़ी की फोटो शेयर की है जिस पर बस ने टक्कर मारी है। शिल्पा ने फोटोज शेयर कर लिखा, 'एक सिटीफ्लो बस मेरी कार से टकरा गई और मुंबई के ऑफिस को रिप्रजेंट करने वाले योगेश कदम और श्री विलास मनकोटे मुझे बता रहे हैं कि यह उनकी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। यह ड्राइवर की जिम्मेदारी है। इतना गैर जिम्मेदार कोई कैसे हो सकता है। एक ड्राइवर कितना कमा रहा होगा।'

मुंबई पुलिस को कहा थैंक्स शिल्पा ने आगे लिखा, 'थैंक्स टू मुंबई पुलिस, उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की। लेकिन कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही थी। अच्छी बात यह है कि मेरा स्टफ सेफ है, लेकिन कुछ भी हो सकता था।'

शिल्पा की फिल्में और शोज शिल्पा के बारे में बता दें कि वह रमेश सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती और रेखा भी थे। इसके बाद वह खुदा गवाह, आंखें, पहचान, गोपी किशन, बेवफा सनम फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। लास्ट वह साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म गजगामिनी में नजर आई थीं। 2013 के बाद फिर उन्होंने टीवी की तरफ रुख लिया और कई शोज में काम किया। वहीं 2024 में वह बिग बॉस 18 में नजर आई थीं।