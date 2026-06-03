शिल्पा शिंदे ने 9 साल बाद क्यों खोला झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट का राज, बोलीं- मैं उस वक्त…
शिल्पा शिंदे सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं। शिल्पा ने हाल ही में बताया कि 9 साल पहले जो भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था वो गलत था।
अंगूरी भाभी के किरदार से पॉपुलर शिल्पा शिंदे ने हाल ही में जबसे यह खुलासा किया है कि उन्होंने भाभी जी घर पर है के मेकर्स पर झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है तबसे वह काफी ट्रोल हो रही हैं। अब एक्ट्रेस ने बताया कि क्यों उन्होंने 9 साल बाद यह शॉकिंग खुलासा किया है।
क्यों 9 साल बाद बताया सच
आईएएनएस से बात करते हुए शिल्पा ने कहा, ‘मैं उस वक्त भी यह कहना चाहती थी, लेकिन हमारे कमिटमेंट थे कि हम इस बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था कि मैं डरी हुई थी क्योंकि कोई डर था ही नहीं। ऐसी चीजें होती रहती हैं मेरे साथ क्योंकि मैंने कभी पैसों को बड़ा नहीं माना है।’
शिल्पा और मेकर्स के बीच अनबन
शिल्पा जब तक वह भाभी जी घर पर हैं कर रही थीं तो उन पर आरोप लगाए जाते थे कि वह नखरे दिखाती हैं या ज्यादा पैसे की डिमांड करती हैं। लेकिन एक्ट्रेस का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। उनका कहना था कि मेकर्स ये सब झूठे दावे करते थे।
शिल्पा ने अब क्या बताया सालों बाद सच
बता दें कि भारती और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा ने कन्फेस किया, कोई नहीं यह जानता। मैं सच बोलने से नहीं डरती हूं और आज मैं एक बड़ी बात बताने वाली हूं कि मैंने जो सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस किया था अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ वो फेक था।
शिल्पा ने यह भी कहा था कि उस वक्त उनके पास इस शिकायत को करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
क्यों बोला था झूठ
शिल्पा ने आगे कहा था, ‘आज मैं कह सकती हूं कि वो सब झूठ था। मैं सच बोल रही हूं। हमने सेटलमेंट की और फिर मुझे मेरी पेमेंट मिली जो 3 महीने से पेन्डिंग थी।’
क्या था पूरा मामला
बता दें कि साल 2016 में शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर हैं छोड़ा। उन्होंने मेकर्स के साथ अनबन और नॉन पेमेंट ड्यूस को लेकर शो को अलविदा कह दिया। मैटर साल 2017 में जब बढ़ा जब शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। हालांकि अब सालों बाद शिल्पा का कहना है कि ये आरोप गलत था।
खैर शिल्पा के शो से बाहर होने के बाद शुभांगी अत्रे उनकी जगह आ गई थीं। शुभांगी ने फिर अंगूरी भाभी बनकर सबका दिल जीता। हालांकि अब शुभांगी ने शो छोड़ दिया है और शिल्पा वापस शो में आ गई हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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