शिल्पा शेट्टी से लेकर मौनी रॉय तक, इन स्टार्स के हैं लग्जरी रेस्टोरेंट्स, करते हैं मोटी कमाई

संक्षेप: आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जो पॉपुलर और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। इनमें से कुछ के तो विदेश में भी कई रेस्टोरेंट्स हैं।

बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे सेलेब्स हैं जो ना सिर्फ इस ग्रैमर इंडस्ट्री में काम करके नाम और पैसे कमा रहे हैं बल्कि वे इसके अलावा रेस्टोरेंट बिजनेस के जरिए भी खूब कमाई कर रहे हैं। आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिनके पॉपुलर और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं।

शिल्पा शेट्टी शिल्पा शेट्टी अपने रेस्टोरेंट को लेकर काफी छाई हुई रहती हैं। उनके रेस्टोरेंट के एम्बियंस और खाने की काफी तारीफ होती है। शिल्पा का रेस्टोरेंट सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पुणे और बेंगलुरु में भी है।

गौरी खान गौरी खान का मुंबई के बांद्रा में तोरी नाम का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट को गौरी ने डिजाइन किया है इसलिए इसकी तारीफ करने से खुद को कोई रोक नहीं पाता। यह रेस्टोरेंट भी मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट में से एक है।

करण जौहर करण जौहर का अपना बंगलो रेस्टोरेंट है नियुमा जो मुंबई में है। वह इसके को फाउंडर हैं बंटी सजदेह के साथ।

जूही चावला जूही चावला और उनके पति जय मेहता के 2 रेस्टोरेंट है जिसमें से एक Gustoso और दूसरा Rue de Liban है। एक इटैलियन रेस्टोरेंट है और दूसरे में लेबैनिज कुशीन है।

सुनील शेट्टी सुनील शेट्टी ने रेस्टोरेंट की शुरुआत एचटीओ मुंबई में। ये रेस्टोरेंट बांद्रा में है। हालांकि बाद में सुनील ने इस रेस्टोरेंट को बंद कर लिटल इटली नाम से शुरू किया। इस रेस्टोरेंट में इटैलियन खाना मिलता है।

मौनी रॉय मौनी रॉय का अंधेरी, मुंबई में बदमाश रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट उन्होंने पति के साथ शुरू किया है जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं।

बॉबी देओल बॉबी देओल का भी मुंबई में रेस्टोरेंट है जिसका नाम है समप्लेस एल्स। इस रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है।