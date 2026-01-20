Hindustan Hindi News
शिल्पा शेट्टी से लेकर मौनी रॉय तक, इन स्टार्स के हैं लग्जरी रेस्टोरेंट्स, करते हैं मोटी कमाई

संक्षेप:

आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने वाले हैं जो पॉपुलर और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। इनमें से कुछ के तो विदेश में भी कई रेस्टोरेंट्स हैं।

Jan 20, 2026 02:07 pm IST
बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे सेलेब्स हैं जो ना सिर्फ इस ग्रैमर इंडस्ट्री में काम करके नाम और पैसे कमा रहे हैं बल्कि वे इसके अलावा रेस्टोरेंट बिजनेस के जरिए भी खूब कमाई कर रहे हैं। आज हम आपको उन सेलेब्स के बारे में बताएंगे जिनके पॉपुलर और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स हैं।

शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी अपने रेस्टोरेंट को लेकर काफी छाई हुई रहती हैं। उनके रेस्टोरेंट के एम्बियंस और खाने की काफी तारीफ होती है। शिल्पा का रेस्टोरेंट सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पुणे और बेंगलुरु में भी है।

गौरी खान

गौरी खान का मुंबई के बांद्रा में तोरी नाम का रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट को गौरी ने डिजाइन किया है इसलिए इसकी तारीफ करने से खुद को कोई रोक नहीं पाता। यह रेस्टोरेंट भी मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट में से एक है।

करण जौहर

करण जौहर का अपना बंगलो रेस्टोरेंट है नियुमा जो मुंबई में है। वह इसके को फाउंडर हैं बंटी सजदेह के साथ।

जूही चावला

जूही चावला और उनके पति जय मेहता के 2 रेस्टोरेंट है जिसमें से एक Gustoso और दूसरा Rue de Liban है। एक इटैलियन रेस्टोरेंट है और दूसरे में लेबैनिज कुशीन है।

सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी ने रेस्टोरेंट की शुरुआत एचटीओ मुंबई में। ये रेस्टोरेंट बांद्रा में है। हालांकि बाद में सुनील ने इस रेस्टोरेंट को बंद कर लिटल इटली नाम से शुरू किया। इस रेस्टोरेंट में इटैलियन खाना मिलता है।

मौनी रॉय

मौनी रॉय का अंधेरी, मुंबई में बदमाश रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट उन्होंने पति के साथ शुरू किया है जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं।

बॉबी देओल

बॉबी देओल का भी मुंबई में रेस्टोरेंट है जिसका नाम है समप्लेस एल्स। इस रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है।

आशा भोसले

आशा भोसले के कई इंडियन रेस्टोरेंट हैं। दुबई से उन्होंने पहला रेस्टोरेंट खोला। इसके बाद यूके, बहरीन, कुवैत, कतर और अबु धाबी में भी उन्होंने रेस्टोरेंट खोले। उनके रेस्टोरेंट की पॉपुलर डिश हैं दाल मखनी, तंदूरी चिकन टिक्का, मशरूम कुरकुरे, चॉकलेट ट्रफल केक।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
