'मेरा अफेयर चल रहा है', फराह खान से क्यों बोलीं शिल्पा शेट्टी?

फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर में पहुंचीं। उन्होंने कैमरा पर शिल्पा शेट्टी का महल जैसा घर दिखाया। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उनका अफेयर चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सास को भी यही बोल रही हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:53 PM
फराह खान अपने कुकिंग व्लॉग के नए एपिसोड में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पहुंचीं। फराह खान ने कैमरे पर शिल्पा शेट्टी के महल जैसे घर का टूर अपने दर्शकों को दिया। फराह खान के इस व्लॉग में राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी की मां और राज कुंद्रा की मां नजर आईं। इस दौरान राज कुंद्रा ने अपनी फिल्म मेहर का प्रमोशन किया। वहीं, शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उनका अफेयर चल रहा है।

शिल्पा बोलीं- अफेयर चल रहा है मेरा

फराह खान जैसे ही शिल्पा शेट्टी से मिलती हैं, वो शिल्पा से पूछती हैं कि राज कहां हैं। इस पर शिल्पा शेट्टी ने फराह खान से कहा कि उनका अफेयर चल रहा है एक सरदार के साथ और राज कुंद्रा बिल्डिंग छोड़कर जा चुके हैं। शिल्पा ने मजाक अपने पति के नए लुक को लेकर किया।

सरदार बनकर कैमरा पर आए राज कुंद्रा

इन दिनों राज कुंद्रा अपनी फिल्म मेहर के लिए सरदार के लुक में नजर आ रहे हैं। फराह के कैमरे पर भी राज कुंद्रा अपनी फिल्म मेहर के किरदार के लुक में नजर आए। उन्होंने गुलाबी रंग की पगड़ी, नीली शर्ट और जीन्स में नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इसी सरदार से उनका अफेयर चल रहा है।

सास से भी मजाक करती हैं शिल्पा शेट्टी

राज कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा शेट्टी ने उनकी मां यानी अपनी सास से भी यही कहा कि उनका एक सरदार के साथ अफेयर चल रहा है। फराह खान ने कहा कि इसपर सास ने क्या रिएक्शन दिया? इसपर शिल्पा ने कहा कि उनकी सास को पता है कि ये सरदार उनका बेटा ही है। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि राज कुंद्रा की मां उनकी फिल्म की रिलीज के लिए ही लंदन से भारत आई हैं।

