शिल्पा शेट्टी की मां अस्पताल में हुईं भर्ती, मां को देखने पहुंचीं एक्ट्रेस

संक्षेप: शिल्पा शेट्टी की मां मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई हैं और एक्ट्रेस अपनी मां को देखने अस्पताल पहुंच गई हैं। इस दौरान शिल्पा काफी परेशान नजर आ रही थीं।

शिल्पा शेट्टी को गुरुवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में जाते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा की मां सुनंदा शेट्टी अस्पताल में भर्ती हैं। मां के अस्पताल में भर्ती होते ही शिल्पा तुरंत वहां पहुंच गईं। विरल भयानी ने अस्पताल से शिल्पा का वीडियो शेयर किया है। वैसे अभी तक शिल्पा या उनके परिवार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है।

शिल्पा का वीडियो इसके अलावा यह भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। फैंस इस वीडियो पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि आंटी जल्द ठीक हो जाएं। एक ने लिखा शिल्पा की मां स्वस्थ रहें।

बता दें कि हाल ही में शिल्पा ने विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अपनी याचिका वापस ले ली। यह बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उन्होंने और उनके पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर रोक नहीं लगाई थी।

8 अक्टूबर को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एलओसी हटाने और विदेश यात्रा की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब वे विवादित 60 करोड़ की राशि का भुगतान कर दें। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले ही एलओसी जारी कर दिया था, जिसके कारण दंपति ने अस्थायी राहत की मांग की थी।