Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShilpa Shetty Lawyer Denies Claims Of An Income Tax Raid At Her Place In Mumbai
शिल्पा शेट्टी के घर पर नहीं पड़ी इनकम टैक्स की रेड? एक्ट्रेस के वकील बोले- सिर्फ एक...

शिल्पा शेट्टी के घर पर नहीं पड़ी इनकम टैक्स की रेड? एक्ट्रेस के वकील बोले- सिर्फ एक...

संक्षेप:

गुरुवार को खबर आई कि शिल्पा शेट्टी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लेकिन अब एक्ट्रेस के वकील ने इन खबरों को गलत बताया, इसके अलावा यह भी बताया कि सच क्या है।

Dec 19, 2025 09:38 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को लेकर खबर आई थी कि उनके घर पर 60 करोड़ फ्रॉड को लेकर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लेकिन अब एक्टर की लीगल टीम ने इस खबर को गलत बताया है। शिल्पा के वकील ने कहा कि वो सिर्फ रुटीन वैरिफिकेशन था और रेड का कोई लेना-देना नहीं था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले शिल्पा के वकील

गुरुवार को शिल्पा के वकील ने स्टेटमेंट जारी कर लिखा, ‘मेरी क्लाइंट मिसेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की तरफ से मैं कन्फर्म करता हूं कि कोई इनकम टैक्स रेड नहीं पड़ी है। सिर्फ एक रुटीन वैरिफिकेशन था।’

लेंगे लीगल एक्शन

उन्होंने आगे कहा, ‘जिन भी लोगों ने पब्लिक में ये फेक दावा किया है उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। हालांकि यह बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि मेरी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का कहना है कि उनके यहां इनकम टैक्स की कोई रेड नहीं पड़ी है।’

उनके वकील ने यह भी क्लीयर किया कि कोई सर्च प्रोसेस भी नहीं हुआ है घर पर। बता दें कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस की जांच का सामना कर रहे हैं।

एक ऑफिशियल के मुताबिक पहले इस कपल के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था, और जांच के बाद, धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना) को जोड़ा गया। उन पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया क्योंकि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के 1 जुलाई, 2024 को लागू होने से पहले दर्ज किया गया था।

ये भी पढ़ें:शिल्पा ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, वकील बोलीं- अर्जी दी है ताकि…

क्या है मामला

दरअसल, 60 साल के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। दीपक ने आरोप लगाया था कि उन्हें अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड (जहां राज और शिल्पा डायरेक्टर्स थे) से जुड़े एक लोन कम इन्वेस्टमेंटडील में 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था।

हालांकि राज ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन पर और शिल्पा पर लगे ये आरोप गलत हैं। उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Shilpa Shetty

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।