शिल्पा शेट्टी ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, वकील ने कहा- हमें कोर्ट में अर्जी दी है ताकि…

पब्लिक फिगर्स अब अपनी पर्सनैलिटी को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। उनकी फोटोज के गलत इस्तेमाल से न सिर्फ उन्हें पैसों का नुकसान होता बल्कि उनकी इमेज पर भी बड़ा असर पड़ता है। ऐसे में अब शिल्पा शेट्टी ने भी हाईकोर्ट में अर्जी डाली है।

Wed, 26 Nov 2025 12:13 PM
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने केस दायर किया है और ऐसे कई वेबसाइट्स का नाम दिए हैं जिन्होंने उनकी तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। कुछ ने बिना इजाजत प्रमोशन के लिए उनकी फोटोज लगा दी हैं तो कहीं उनकी तस्वीरों और वीडियोज को मॉर्फ करके यूज किया जा रहा है।

सामने आए 27 आरोपी

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जो आरोपी सामने आ गए हैं वे 27 लोग/प्लैटफॉर्म हैं और जो पहचान में नहीं आए, उन्हें जॉन डो के तहत शामिल किया गया है, जिनकी संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है।

एडवोकेट सना रईस खान ने क्या कहा?

शिल्पा की तरफ से केस फाइल करने वाली एडवोकेट सना रईस खान ने कहा, “शिल्पा शेट्टी ने अपनी मेहनत और काम से जो पहचान बनाई है, उसका कोई भी बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनकी पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना उनकी इज्जत और सालों की कमाई हुई प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है. कोई भी इंडिविजुअल या प्लेटफॉर्म उनकी इमेज को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है ताकि ऐसे गलत इस्तेमाल को रोका जा सके और उनकी पहचान को किसी ‘कमोडिटी’ की तरह ट्रीट होने से बचाया जा सके।”

