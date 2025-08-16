Shilpa Shetty Husband Raj Kundra slams haters Who Troll Him After He Offered His Kidney To Premanand JI Maharaj प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देने वाली बात पर उन्हें ट्रोल करने वालों पर फूटा राज कुंद्रा का गुस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देने वाली बात पर उन्हें ट्रोल करने वालों पर फूटा राज कुंद्रा का गुस्सा

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हाल ही में 14 अगस्त को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान राज ने उन्हें देखकर अपने दिल की कई बातें शेयर की। राज ने महाराज जी को अपनी किडनी तक देने की बात कही।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:15 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हाल ही में 14 अगस्त को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान महाराज जी और राज कुंद्रा के बीच बातचीत के कई वीडियो वायरल हुए। राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी को अपनी किडनी दान देने की इच्छा जाहिर की थी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर राज को जमकर ट्रोल किया गया। कई यूजर्स ने तो शिल्पा के पति को न सिर्फ खरी-खोटी सुनाई बल्कि जमकर आलोचना करते हुए इसे राज कुंद्रा का पब्लिसिटी स्टंट भी बताया था। ऐसे में अब राज कुंद्रा ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है।

राज ने प्रेमानंद जी को जताई अपनी किडनी देने की इच्छा

दरअसल, राज कुंद्रा जब अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे, तो उन्हें देखकर राज ने अपने दिल की कई बातें शेयर की। वायरल वीडियो में राज कहत हैं, 'महाराज जी मेरी इच्छा है कि आप मेरी एक किडनी ले लीजिए। मैं आपको दान करना चाहता हूं। मैं आपकी तकलीफ जानता हूं। अगर मैं आपके काम आ पाऊं तो मेरी एक किडनी आपके नाम।' राज की बात सुनकर एक पल के लिए शिल्पा भी हैरान हो जाती हैं। राज की इसी बात पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।

'हम अजीब दुनिया में रहते हैं'

ऐसे में अब राज ने अपने X अकाउंट पर उनका मजाक उड़ाने वाले ट्रोलर्स को जवाब दिया है। राज ने लिखा, 'हम अजीब दुनिया में रहते हैं। जब कोई किसी की जान बचाने के लिए अपना एक हिस्सा देने का फैसला करता है, तो उसे पीआर स्टंट कहकर मजाक उड़ाया जाता है। अगर करुणा एक स्टंट है, तो दुनिया इसे और देखे। अगर मानवता एक रणनीति है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं।' राज का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यही नहीं इस पर भी यूजर्स के कमेंट्स आ रहे हैं।

