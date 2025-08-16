प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देने वाली बात पर उन्हें ट्रोल करने वालों पर फूटा राज कुंद्रा का गुस्सा

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हाल ही में 14 अगस्त को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान राज ने उन्हें देखकर अपने दिल की कई बातें शेयर की। राज ने महाराज जी को अपनी किडनी तक देने की बात कही।

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हाल ही में 14 अगस्त को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन स्थित केली कुंज आश्रम पहुंचे। इस दौरान महाराज जी और राज कुंद्रा के बीच बातचीत के कई वीडियो वायरल हुए। राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी को अपनी किडनी दान देने की इच्छा जाहिर की थी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर राज को जमकर ट्रोल किया गया। कई यूजर्स ने तो शिल्पा के पति को न सिर्फ खरी-खोटी सुनाई बल्कि जमकर आलोचना करते हुए इसे राज कुंद्रा का पब्लिसिटी स्टंट भी बताया था। ऐसे में अब राज कुंद्रा ने ट्रोलर्स को जवाब दिया है।

राज ने प्रेमानंद जी को जताई अपनी किडनी देने की इच्छा दरअसल, राज कुंद्रा जब अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे, तो उन्हें देखकर राज ने अपने दिल की कई बातें शेयर की। वायरल वीडियो में राज कहत हैं, 'महाराज जी मेरी इच्छा है कि आप मेरी एक किडनी ले लीजिए। मैं आपको दान करना चाहता हूं। मैं आपकी तकलीफ जानता हूं। अगर मैं आपके काम आ पाऊं तो मेरी एक किडनी आपके नाम।' राज की बात सुनकर एक पल के लिए शिल्पा भी हैरान हो जाती हैं। राज की इसी बात पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।