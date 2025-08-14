Shilpa Shetty Husband Raj Kundra Offers To Donate His Kidney To Premanand Maharaj प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचीं शिल्पा शेट्टी, पति राज कुंद्रा ने अपनी किडनी डोनेट करने का दिया प्रस्ताव, Bollywood Hindi News - Hindustan
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचीं शिल्पा शेट्टी, पति राज कुंद्रा ने अपनी किडनी डोनेट करने का दिया प्रस्ताव

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हाल ही में प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। इस दौरान राज कुंद्रा ने बताया कि वह 2 साल से उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उनके वीडियो देखकर ही उनकी कई उलझन सुलझ जाती है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:27 PM
प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचीं शिल्पा शेट्टी, पति राज कुंद्रा ने अपनी किडनी डोनेट करने का दिया प्रस्ताव

प्रेमानंद महाराज के पास सभी अपनी-अपनी दिल की बात शेयर करते रहते हैं। कई सेलेब्स भी उनसे मिलने जा चुके हैं और अब हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा उनसे मिलने गए और इस दौरान के वीडियो भी सामने आए हैं। इसी दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई है। जानें प्रेमानंद महाराज ने इस पर क्या कहा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा ने महाराज से पूछा कि कैसे राधा का नाम जपा जाए। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार यह मंत्र उन्हें सभी परेशानियों से मुक्त कर सकता है और कहा कि संतों के मार्गदर्शन का पालन करने से उन्हें पूर्ण जीवन मिल सकता है।

महाराज ने बताई अपनी कंडिशन

इसी दौरान फिर बातचीत में प्रेमानंद महाराज ने बताया कि उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं और वह पिछले 10 साल से इस कंडिशन में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डर नहीं क्योंकि ईश्वर का बुलावा किसी भी क्षण आ सकता है।

राज ने कहा किडनी डोनेट करने को

इसे सुनने के बाद राज इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास कोई सवाल नहीं हैं क्योंकि आपके वीडियोज हमेशा मेरे सवालों और डर का जवाब दे देते हैं। आप सबके लिए इंस्पीरेशन हैं। मुझे आपकी हेल्थ कंडिशन के बारे में पता है और अगर आपको एक किडनी देकर मैं आपकी मदद कर सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।

महाराज का जवाब

इस पर प्रेमानंद महाराज बोलते हैं, 'मेरे लिए यही बहुत है कि आप खुश रहें। जब तक बुलावा नहीं आ जाता, हम इस दुनिया को नहीं छोडेंगे। लेकिन मैं आपकी सद्भावना को हृदय से स्वीकार करता हूं।

