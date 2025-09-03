60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बीच बंद होगा शिल्पा शेट्टी का रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन, हुईं इमोशनल

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बीच शिल्पा शेट्टी का मुंबई का आइकॉनिक रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन बंद हो रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है और बताया है कि रेस्ट्रॉन्ट के आखिरी दिन को सेलिब्रेट करेंगी।

शिल्पा शेट्टी का पॉप्युलर रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन बैंड्रा बंद हो रहा है। एक इमोशल पोस्ट के साथ उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। शिल्पा ने लिखा है कि गुरुवार को उनके रेस्ट्रॉन्ट का आखिरी दिन है। बीते दिनों शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद उनका रेस्ट्रॉन्ट बंद होने की खबर आ गई।

शिल्पा का इमोशनल नोट शिल्पा ने पोस्ट में लिखा है, 'इस गुरुवार एक एरा का अंत हो रहा है क्योकि हम मुंबई की आइकॉनिक जगहों में स एक बास्टियन बैंड्रा को आखिरी विदाई देंगे। एक जगह जिसने हमें अनगिनत यादें, न भूलने वालीं रातें और ऐसे पल दिए जिनसे सिटी की नाइटलाइफ को आकार मिला अब आखिरी पड़ाव पर है।' शिल्पा ने बताया कि उस लेजंडरी जगह को सम्मान देने के लिए वह अपने सहायकों के साथ एक खास शाम का आयोजन कर रही हैं। इसमें यादें और सेलिब्रेशन होगा।



