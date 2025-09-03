Shilpa Shetty bid farewell to her iconic Mumbai restaurant bastian bandra will be closed on coming Thursday 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बीच बंद होगा शिल्पा शेट्टी का रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन, हुईं इमोशनल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Shilpa Shetty bid farewell to her iconic Mumbai restaurant bastian bandra will be closed on coming Thursday

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बीच बंद होगा शिल्पा शेट्टी का रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन, हुईं इमोशनल

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप के बीच शिल्पा शेट्टी का मुंबई का आइकॉनिक रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन बंद हो रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है और बताया है कि रेस्ट्रॉन्ट के आखिरी दिन को सेलिब्रेट करेंगी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 11:16 AM
शिल्पा शेट्टी का पॉप्युलर रेस्ट्रॉन्ट बास्टियन बैंड्रा बंद हो रहा है। एक इमोशल पोस्ट के साथ उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। शिल्पा ने लिखा है कि गुरुवार को उनके रेस्ट्रॉन्ट का आखिरी दिन है। बीते दिनों शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद उनका रेस्ट्रॉन्ट बंद होने की खबर आ गई।

शिल्पा का इमोशनल नोट

शिल्पा ने पोस्ट में लिखा है, 'इस गुरुवार एक एरा का अंत हो रहा है क्योकि हम मुंबई की आइकॉनिक जगहों में स एक बास्टियन बैंड्रा को आखिरी विदाई देंगे। एक जगह जिसने हमें अनगिनत यादें, न भूलने वालीं रातें और ऐसे पल दिए जिनसे सिटी की नाइटलाइफ को आकार मिला अब आखिरी पड़ाव पर है।' शिल्पा ने बताया कि उस लेजंडरी जगह को सम्मान देने के लिए वह अपने सहायकों के साथ एक खास शाम का आयोजन कर रही हैं। इसमें यादें और सेलिब्रेशन होगा।

धोखाधड़ी का आरोप

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जिंदगी में बीते कुछ साल से उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। कुछ रोज पहले खबर आई थी कि मुंबई के एक बिजनसमैन ने उन दोनों के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकाय की है। उन पर लोन कम इनवेस्टमेंट डील के नाम पर 60.4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। इस केस में एक और अज्ञात शख्स का नाम आया है। दीपक कोठारी नाम के शख्स ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने राज और शिल्पा की अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड में पैसे इनवेस्ट किए थे। आरोप है कि राज और शिल्पा ने ये पैस पर्सनल जरूरतों पर खर्च कर लिए। शिल्पा के वकील इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसी को दे दिए गए हैं।

