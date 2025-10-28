Hindustan Hindi News
शिल्पा शेट्टी के रेस्त्रां में ₹920 की चाय और ₹1.59 लाख की वाइन, जानिए मेनू और खाने की कीमत

संक्षेप: Shilpa Shetty Restaurant Menu: शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का रेस्त्रां मुंबई के सबसे लोकप्रिय फूड प्लेसेज में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहां एक रात की कमाई 2 से 3 करोड़ रुपये तक होती है।

Tue, 28 Oct 2025 06:54 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का 'बैस्टियन' भारत के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स में गिना जाता है। शिल्पा शेट्टी कई बार अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस रेस्त्रां का प्रमोशन करती नजर आती हैं और तस्वीरें भी काफी आकर्षक होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी के रेस्त्रां 'बैस्टियन' में खाने की कीमत कितनी है? तो चलिए जानते हैं शिल्पा शेट्टी के रेस्त्रां का मैन्यू और इसमें खाने की कीमत। साथ ही यह भी जानते हैं कि आप उनके रेस्त्रां में अपने बजट के मुताबिक क्या खरीद पाएंगे।

920 रुपये की चाय 1.59 लाख की वाइन

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के रेस्त्रां में जैस्मिन हर्बल टी 920 रुपये की है और इंग्लिश ब्रेकफास्ट-टी 360 रुपये की है। अगर वाइन पीने के शौकीन हैं तो यहां स्पार्कलिंग वाइन पीने के लिए आपको 1,59,500 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। बैस्टियन फ्रांसीसी बोतल डोम पेरिग्नॉन ब्रूट रोज की स्पार्कलिंग वाइन सर्व करता है। खाने की कीमत 500 रुपये से 1200 रुपये के बीच होती है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका कुछ चाइनीज खाने का दिल करे तो कितने पैसे देने होंगे।

एक रात में 3 करोड़ तक कमाता है रेस्त्रां

चिली गार्लिक नूडल्स इस रेस्त्रां में 675 रुपये का है और चिकन बरिटो की कीमत 900 रुपये में मिल जाएगा। बरेटा सलाद के लिए आपको 1050 रुपये चुकाने होंगे और एवोकाडो टोस्ट की कीमत 800 रुपये है। बैस्टियन एट द टॉप मुंबई के सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट में से एक है, लेकिन फिर भी यहां बुकिंग मिलना आसान नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह रेस्त्रां एक रात में 2 से 3 करोड़ रुपये तक की कमाई कर लेता है। शिल्पा शेट्टी ने 2019 में बैस्टियन ब्रांड के संस्थापक और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी।

बैस्टियन में शिल्पा की 50% हिस्सेदारी

शिल्पा शेट्टी ने तब से इस रेस्त्रां में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई है और अभी वह भारत भर में कई रेस्टोरेंट की को-पार्टनर हैं और बैस्टियन ब्रांड में उनकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बता दें कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हाल ही में जुहू के एक व्यवसायी से साथ 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में सुर्खियों में रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके रेस्त्रां बिजनेस को विदेशों में बढ़ाने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों में ट्रैवल करने की विनती को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेश यात्रा की परमिशन लेने से पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।

