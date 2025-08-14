Shilpa Shetty And Her businessman Husband Raj Kundra booked in Rs 60 crore cheating case शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की फिर बढ़ी मुश्किलें, 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज, Bollywood Hindi News - Hindustan
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की फिर बढ़ी मुश्किलें, 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शिल्पा और उनके पति राज का विवादों से गहरा नाता है। ऐसे में अब शिल्पा और राज पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:54 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके बिजनेस मैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। शिल्पा, उनके पति राज और एक अज्ञात व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुंबई के एक बिजनेसमैन से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। यह धोखाधड़ी उनकी अब उनकी बंद हो चुकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन ऋण-सह-निवेश (लोन-कम इन्वेस्टमेंट) डील के संबंध में की गई थी।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए मामला ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरा मामला दीपक कोठारी की ओर से दर्ज की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज की गई है। कोठारी (60), जुहू निवासी और एक एनबीएफसी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं।

कंपनी ने इस बात का दिलाया था भरोसा

कोठारी ने बताया कि राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से कराया, जो होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। उस समय, कथित तौर पर शिल्पा और राज कुंद्रा के पास कंपनी के 87.6% शेयर थे। आरोपी ने कथित तौर पर 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में उन्हें हायर टेक्सेशन से बचने के लिए "इन्वेस्टमेंट" के तौर में धनराशि लगाने के लिए राजी कर लिया, साथ ही मासिक रिटर्न और मूलधन भी देने का भरोसा दिलाया गया।

कंपनी के पहले ही चल रही थी कार्यवाही

कोठारी का दावा है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत 31.9 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। एफआईआर में कहा गया है कि अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी देने के बावजूद, शेट्टी ने सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कोठारी को बाद में पता चला कि 2017 में एक अन्य समझौते पर चूक करने के कारण कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है।

