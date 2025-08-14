शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की फिर बढ़ी मुश्किलें, 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शिल्पा और उनके पति राज का विवादों से गहरा नाता है। ऐसे में अब शिल्पा और राज पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनके बिजनेस मैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। शिल्पा, उनके पति राज और एक अज्ञात व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इन तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुंबई के एक बिजनेसमैन से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। यह धोखाधड़ी उनकी अब उनकी बंद हो चुकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन ऋण-सह-निवेश (लोन-कम इन्वेस्टमेंट) डील के संबंध में की गई थी।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की आईपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, इसमें शामिल राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए मामला ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया। ये पूरा मामला दीपक कोठारी की ओर से दर्ज की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद दर्ज की गई है। कोठारी (60), जुहू निवासी और एक एनबीएफसी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं।

कंपनी ने इस बात का दिलाया था भरोसा कोठारी ने बताया कि राजेश आर्य नाम के एक व्यक्ति ने उनका परिचय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से कराया, जो होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। उस समय, कथित तौर पर शिल्पा और राज कुंद्रा के पास कंपनी के 87.6% शेयर थे। आरोपी ने कथित तौर पर 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में उन्हें हायर टेक्सेशन से बचने के लिए "इन्वेस्टमेंट" के तौर में धनराशि लगाने के लिए राजी कर लिया, साथ ही मासिक रिटर्न और मूलधन भी देने का भरोसा दिलाया गया।