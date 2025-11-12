Hindustan Hindi News
शर्लिन चोपड़ा हटवाएंगी अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट, वीडियो में बताया क्यों लिया है यह फैसला

संक्षेप: शर्लिन चोपड़ा ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट और अन्य फिलर्स हटवाने का फैसला किया है। एक्ट्रेस अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को लेकर एक्साइटेड हैं और बताया है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया है।

Wed, 12 Nov 2025 10:43 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस-मॉडल शर्लिन चोपड़ा ट्रेंड के विपरीत चलकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। प्ले मैगजीन के कवर पर जाने वाली पहली भारतीय शर्लिन चोपड़ा ने अब अपने सभी फिलर्स और इम्प्लांट हटवाने का तय किया है। एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सभी तरह के फिलर्स और इम्प्लांट के बारे लिखा कि वो इनकी निंदा नहीं कर रही हैं बल्कि खुद को मूल रूप में स्वीकार कर रही हैं। शर्लिन ने बताया है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से कमर में दर्द और अन्य तकलीफें हो रही थीं।

बिना अतिरिक्त भार के नई जिंदगी

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "अगस्त 2023 में मैंने सभी फिलर्स लगवाए थे, चेहरे से हटवा दिया है ताकि अपने वास्तविक स्वरूप में दिख सकूं। और आज मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी करवा रही हूं ताकि बिना किसी अतिरिक्त वजन के जिंदगी जी सकूं। प्लीज इस बात को समझिए कि यह पोस्ट फिलर्स और सिलिकॉन इम्प्लांट की निंदा करने के बारे में नहीं है और ना ही उन्हें पसंद करने वालों के बारे में। यह पोस्ट पूरी तरह से मेरी चॉइस और खुद को स्वीकार करने के बारे में है।"

पीठ और सीने में दर्द से थीं परेशान

शर्लिन चोपड़ा ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें बताया, "मुझे पिछले कुछ दिनों से पीठ में, सीने में, गर्दन में और कंधों में काफी दर्द हो रहा था, साथ ही में अपने सीने में बहुत भारीपन महसूस कर रही थी। कई जांचें कराने और डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे पता चला इस दर्द की वजह मेरे भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं। तो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए। अपनी एक्टिवनेस, स्वास्थ्य और स्टैमिना को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इम्प्लांट हमेशा के लिए हटवाने का फैसला किया है। क्या मैं नर्वस हूं? हां थोड़ी सी। क्या मैं एक्साइटेड हूं? बहुत ज्यादा।"

नई शुरुआत को लेकर एक्साइटेड हूं

शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं जिसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा। शर्लिन ने अपने सर्जन और ईश्वर के लिए प्रार्थना की। बता दें कि शर्लिन चोपड़ा ने दिल बोले हड़िप्पा, वजह तुम हो, कामसूत्र 3D, दोस्ती - फ्रेंड्स फॉरेवर, जवानी दीवानी, रकीब और टाइम पास जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाए थे।

लेखक के बारे में

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
