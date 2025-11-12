शर्लिन चोपड़ा हटवाएंगी अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट, वीडियो में बताया क्यों लिया है यह फैसला

संक्षेप: शर्लिन चोपड़ा ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट और अन्य फिलर्स हटवाने का फैसला किया है। एक्ट्रेस अपनी जिंदगी की नई शुरुआत को लेकर एक्साइटेड हैं और बताया है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस-मॉडल शर्लिन चोपड़ा ट्रेंड के विपरीत चलकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। प्ले मैगजीन के कवर पर जाने वाली पहली भारतीय शर्लिन चोपड़ा ने अब अपने सभी फिलर्स और इम्प्लांट हटवाने का तय किया है। एक्ट्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके सभी तरह के फिलर्स और इम्प्लांट के बारे लिखा कि वो इनकी निंदा नहीं कर रही हैं बल्कि खुद को मूल रूप में स्वीकार कर रही हैं। शर्लिन ने बताया है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से कमर में दर्द और अन्य तकलीफें हो रही थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिना अतिरिक्त भार के नई जिंदगी एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "अगस्त 2023 में मैंने सभी फिलर्स लगवाए थे, चेहरे से हटवा दिया है ताकि अपने वास्तविक स्वरूप में दिख सकूं। और आज मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी करवा रही हूं ताकि बिना किसी अतिरिक्त वजन के जिंदगी जी सकूं। प्लीज इस बात को समझिए कि यह पोस्ट फिलर्स और सिलिकॉन इम्प्लांट की निंदा करने के बारे में नहीं है और ना ही उन्हें पसंद करने वालों के बारे में। यह पोस्ट पूरी तरह से मेरी चॉइस और खुद को स्वीकार करने के बारे में है।"

पीठ और सीने में दर्द से थीं परेशान शर्लिन चोपड़ा ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें बताया, "मुझे पिछले कुछ दिनों से पीठ में, सीने में, गर्दन में और कंधों में काफी दर्द हो रहा था, साथ ही में अपने सीने में बहुत भारीपन महसूस कर रही थी। कई जांचें कराने और डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे पता चला इस दर्द की वजह मेरे भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट हैं। तो अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए। अपनी एक्टिवनेस, स्वास्थ्य और स्टैमिना को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने इम्प्लांट हमेशा के लिए हटवाने का फैसला किया है। क्या मैं नर्वस हूं? हां थोड़ी सी। क्या मैं एक्साइटेड हूं? बहुत ज्यादा।"