शर्लिन चोपड़ा ने निकलवाए अपने 825 ग्राम के ब्रेस्ट सिलीकॉन, वीडियो देख चौंके लोग, कहा- इनका तो पूरा हुलिया...

संक्षेप: शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके लिए 825 ग्राम का ये सिलिकॉन ढोना कितना मुश्किल होता जा रहा था।

एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऐसे में अब शर्लिन अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट हटाने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में शर्लिन ने बताया था कि वो ब्रेस्ट इम्लांट हटाने वाली हैं। वहीं, अब उन्होंने न सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवा दिया बल्कि, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है।

825 ग्राम का ये सिलिकॉन ढोना मुश्किल होता जा रहा था शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो और एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया कि उनके लिए 825 ग्राम का ये सिलिकॉन ढोना कितना मुश्किल होता जा रहा था। शर्लिन चोपड़ा वीडियो में कहती हैं, 'ये भारी बोझ मेरे सीने से अब पूरी तरह से हट चुके हैं। इनमें से प्रत्येक 825 ग्राम के थे। इनको हटाने के बाद मैं तितली की तरह हल्का महसूस कर रही हूं। देश के युवा पीढ़ी से मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रभाव में आकर एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ ना करें।'

भीड़ का हिस्सा बिल्कुल न बनें शर्लिन ने आगे कहा, 'आप जो भी करवा रहे हैं, उसके फायदे नुकसान के बारे में पहले सोचें, अपनी फैमिली और मेडिकल एक्सपर्ट्स से इस बारे में खुलकर बात करें। इसको लेकर कभी कोई जल्दी न करें। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल न बनें। अपनी प्रामाणिकता और वास्तविकता की हिफाजत करें।' इसके साथ ही शर्लिन ने अपने दूसरे पोस्ट में अपने 825 ग्राम के सिलिकॉन ब्रेस्ट की तस्वीर भी शेयर की। शर्लिन के इस वीडियो पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ज्यादातर लोग उनके अब के लुक को देखकर हैरान हैं। लोगों का कहना है कि उनका पूरा हुलिया ही अब चेंज हो गया है।