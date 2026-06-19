वो पोता बनकर वापस आएगा… शेखर सुमन को दिवंगत बेटे का इंतजार, कई लोग कर चुके भविष्यवाणी
शेखर सुमन अपने 11 साल के बेटे आयुष के जाने का दर्द हर दिन झेलते हैं। उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि कई लोग बता चुके हैं कि वह वापस आएगा। शेखर को उम्मीद है कि बेटा पोते के रूप में जन्म लेगा।
शेखर सुमन अपने पहले बेटे आयुष को खोने का दर्द कई बार साझा कर चुके हैं। वह और उनकी पत्नी अब तक उस दुख से उबर नहीं पाए। शेखर सुमन को उम्मीद है कि आयुष उनके बेटे अध्ययन का बेटा बनकर वापस आएगा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उसे याद किया। कहा कि वह अपने दिवंगत बेटे से बात करते हैं। साथ ही यह भी बताया कि कई ज्योतिषी यह बात बोल चुके हैं कि वह वापस आएगा।
जब पिता को हुआ बीमारी का शक
शेखर सुमन लहरें रेट्रो में बात कर रहे थे। उन्होंने याद किया कि कैसे उन्हें आयुष की बीमारी के बारे में पता चला। शेखर सुमन के पिता डॉक्टर थे। तब उनके पिता को लगा कि उसे कुछ दिक्कत है। शेखर सुमन बताते हैं, 'वह खेल रहा था। उनकी गोद में आकर बैठा। उनकी आदत थी हमेशा पेट छूने की। डॉक्टर्स की आदत होती है शायद। उन्होंने कहा कि शेखर इधर आओ। इसका लिवर थोड़ा बढ़ा लग रहा है तो जब मुंबई जाओगे तो चेक करा लेना। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कुछ भी पर फिर भी इसको नेगेलेक्ट मत करो।'
जब पता चला हार्ट की बीमारी है
शेखर आगे बोलते हैं, 'तो फिर आकर हमने वो तहकीकात करना शुरू कर दिया। जो भी टेस्ट थे करने शुरू किए। करते-करते पता चला कि हार्ट से जुड़ी दिक्कत है और हम एकदम टूट गए। पता चला कि उसे फाइब्रोसिस ऑफ द हार्ट था जो कि अरबों में एक केस था। ये एंडोमायोकारार्डियो फाइब्रोलिस्टोसिस था जिसका नाम सुनकर भी मैं डर गया। जब मैंने बाबूजी को पहली बार फोन पर बताया तो एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे, बताइए क्या हुआ? वह चुप रहे और बोले, हे भगवान। जैसे ही उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे लगा कि कुछ बहुत सीरियस बीमारी है। फिर मैंने कहा, आप बताएंगे क्या है? बोले, बेटा अच्छी बीमारी नहीं है। मैं समझ गया। मैं अपने पिता को अच्छी तरह जानता हूं जब उन्होंने कहा, अच्छी बीमारी नहीं है। मैं समझ गया कि क्या होने वाला है। हम शायद इसके लिए तैयार नहीं थे।'
अध्ययन का बेटा बनकर लौटेगा
शेखर आगे बोलते हैं, 'हमें पता चला कि वह बहुत बीमार था। उस वक्त के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं कई बार उस दर्द से गुजर चुका हूं। मैं और अलका इससे उबर नहीं पाए हैं। आप कभी नहीं उबर पाते। मतलब हम रोज उसके बारे में बात करते हैं। उससे बात करते हैं। उसकी तस्वीर से बात करते हैं। उसको याद करते हैं लेकिन बहुत दुखदाई है। मुझे तो लग रहा है कि वह अध्यन का बेबी बनके आएगा वापस आएगा। किसी ने यह भविष्यवाणी की थी। कई लोगों ने ऐसा कहा कि वह अध्ययन सुमन का बेटा बनकर आएगा। शेखर बोले, 'मैं उसे देख सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं, मैं देखता हूं, वह फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।