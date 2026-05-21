ओरिजनल आइडिया नहीं सोचते, नकल करते हैं, आज के बॉलीवुड फिल्ममेकर्स से शेखर सुमन को क्या है शिकायत?
शेखर सुमन ने हाल ही में अपने शो 'शेखर टुनाइट' के साथ टॉक शो की दुनिया में वापसी की है। इस बीच शेखर सुमन ने आज के बॉलीवुड फिल्ममेकर्स के बारे में कमेंट करते हुए कहा कि वो लोग ओरिजनल आइडिया नहीं सोचते, वो लोग नकल करते हैं।
शेखर सुमन बॉलीवुड का लंबे वक्त से हिस्सा हैं। उनकी पहली फिल्म साल 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शेखर सुमन ने रेखा के साथ काम किया था। शेखर सुमन की पहली फिल्म का नाम था उत्सव। उत्सव के बाद शेखर सुमन ने कई बॉलीवुड फिल्में साइन कीं। उन्होंने फिल्मों में सफल करियर बनाने के बाद टीवी की ओर अपना रुख किया। शेखर सुमन का शो मूवर्स एंड शेकर्स बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब शेखर सुमन ने अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के साथ जोरदार वापसी की है। टॉक शो की वापसी के साथ ही, शेखर सुमन ने आज के बॉलीवुड फिल्ममेकर्स के बारे में बात की।
फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या बोले शेखर सुमन?
हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में शेखर सुमन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा, "हम दुनिया में किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के बराबर अच्छे हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम ओरिजनलिटी में पीछे रह गए हैं। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक निश्चित छवि में ढलना होता है, तो वो उसी ढर्रे में फंसे रहते हैं। और फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से डायरेक्टर्स फॉर्मूला तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।
मॉडर्न फिल्ममेकर्स के बारे में बोले शेखर- फिल्म को सफल बनाने पर ज्यादा जोर
नए डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हुए शेखर सुमन ने कहा, "फॉर्मूला पर बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई है। ये लोग नकल करते हैं, के आसिफ, बिमल रॉय, गुरु दत्त या राज कपूर की तरह ओरिजनल आइडियाज नहीं सोचते हैं। उन लोगों की फिल्म 60-70 सालों तक रहीं। मैं अब भी गंगा जमुना देखता हूं। मुगल-ए-आजम देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कागज के फूल, प्यासा और मेरा नाम जोकर क्लासिक हैं क्योंकि ये ओरिजनल फिल्में थीं। आज, क्या बदला है कि फिल्म को क्रिएटिव तरीके से सुंदर बनाने की बजाय जोर फिल्म को सफल बनाने पर होता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। हमें ओरिजनल होना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है।"
पहले एपिसोड में मेहमान बनकर पहुंचे थे नितिन गडकरी
शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट की बात करें तो पहला एपिसोड रिलीज हो गया है। पहले एपिसोड में भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी मेहमान बनकर पहुंचे। शो के आनेवाले एपिसोड में एक्टर बॉबी देओल, मनोज बाजपेयी, अली फजल और कोरियोग्राफर फराह खान मेहमान बनकर पहुंचेंगे। बता दें, शेखर सुमन साल 2024 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की वेब-सीरीज हीरामंडी में अहम किरदार निभाते नजर आए थे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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