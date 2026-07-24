CJP Protest: 20 जुलाई के बाद तीन दिन तक रोए शेखर सुमन, बोले- बिना कृष्ण के आज महाभारत…

शेखर सुमन का शेखर टुनाइट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हो गया है। उन्होंने इस एपिसोड में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर लाठियां बरसाई गईं।

20 जुलाई को सीजेपी द्वारा आयोजित संसद मार्च से हिंसा की भी कुछ तस्वीरें और वीडियो आए थे। प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनपर लाठी चार्ज किया जिसकी वजह से आंदोलन में शामिल लोगों को गंभीर चोटे आएं। अब 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान सोशल मीडिया पर आईं तस्वीरें और वीडियोज पर शेखर सुम्मन ने बात की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद वो तीन दिन तक सोए नहीं बल्कि रोए हैं।

शेखर टुनाइट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज अपने शो शेखर टुनाइट के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में ही शेखर सुमन ने उस दिन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके बाद वो तय नहीं कर पा रहे थे कि आज का एपिसोड उन्हें रिलीज करना भी चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने शो मस्ट गो ऑन कहकर शो की शुरुआत की।

20 जुलाई की घटना से परेशान हुए शेखर सुमन शेखर सुमन ने एपिसोड की शुरुआत में जो वीडियो पोस्ट किया उसमें एक्टर काफी परेशान और इमोशनल नजर आए। उन्होंने कहा- दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छोटे मासूम, निहत्ते, असहाय, बेगुनाह बच्चों के साथ जो हुआ, जिस तरह निर्ममता, बेरहमी और बर्बरता से उनको लाठियों से मारा गया, लहूलुहान किया गया। वो दिल को हिला देने वाला एक ऐसा खौफनाक मंजर था कि तीन दिनों से मैं सोया नहीं सिर्फ रोया हूं।

शेखर ने पूछा- बच्चों का कसूर क्या था? वीडियो में शेखर सुमन ने आगे पूछा कि उन बच्चों का क्या कसूर था। उन्होंने कहा, "क्या कसूर था उन छोटे-मासूम और जवान बच्चों का? यही कि उन्होंने अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई? अपने हक, अपने भविष्य और उससे ऊपर उठकर देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई? एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज उठाई और उसके बदले उनकी बातें सुनना तो दूर उन पर लाठियां बरसाई गईं, टियर गैस छोड़ गए।

महाभारत का किया जिक्र शेखर ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो पूरे यूथ के साथ हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला रखते हैं। इसके बाद शेखर सुमन ने महाभारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाभारत तब नहीं शुरू हुई थी जब कुरुक्षेत्र में शंख बजे थे, बल्कि उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन हस्तिनापुर ने अपने ही युवाओं को सुनना बंद कर दिया।

शेखर सुमन ने कहा- बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने रंक को तो रोना है। महाभारत की बात निकली है तो बता दूं, महाभारत उस दिन शुरू नहीं हुआ था जिस दिन कुरुक्षेत्र में शंख बजे, बल्कि उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन हस्तिनापुर ने अपने ही युवाओं को सुनना बंद कर दिया था। क्योंकि इतिहास वहीं से करवट लेता है जहां राज सिंहासन ये मान लेता है कि अब उसे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। इतिहास की दिलचस्प बात यही है कि जिन लोगों को कभी गिनती में नहीं रखा, सबसे पहले वही लोग सत्ता की नींव को हिला देते हैं और फिर सबसे पहले उनकी बात नहीं उनकी पहचान निशाने पर ली जाती है।