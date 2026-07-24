CJP Protest: 20 जुलाई के बाद तीन दिन तक रोए शेखर सुमन, बोले- बिना कृष्ण के आज महाभारत…
शेखर सुमन का शेखर टुनाइट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज हो गया है। उन्होंने इस एपिसोड में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि उन लोगों पर लाठियां बरसाई गईं।
20 जुलाई को सीजेपी द्वारा आयोजित संसद मार्च से हिंसा की भी कुछ तस्वीरें और वीडियो आए थे। प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनपर लाठी चार्ज किया जिसकी वजह से आंदोलन में शामिल लोगों को गंभीर चोटे आएं। अब 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान सोशल मीडिया पर आईं तस्वीरें और वीडियोज पर शेखर सुम्मन ने बात की। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद वो तीन दिन तक सोए नहीं बल्कि रोए हैं।
शेखर टुनाइट का लेटेस्ट एपिसोड रिलीज
अपने शो शेखर टुनाइट के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में ही शेखर सुमन ने उस दिन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके बाद वो तय नहीं कर पा रहे थे कि आज का एपिसोड उन्हें रिलीज करना भी चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने शो मस्ट गो ऑन कहकर शो की शुरुआत की।
20 जुलाई की घटना से परेशान हुए शेखर सुमन
शेखर सुमन ने एपिसोड की शुरुआत में जो वीडियो पोस्ट किया उसमें एक्टर काफी परेशान और इमोशनल नजर आए। उन्होंने कहा- दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को छोटे मासूम, निहत्ते, असहाय, बेगुनाह बच्चों के साथ जो हुआ, जिस तरह निर्ममता, बेरहमी और बर्बरता से उनको लाठियों से मारा गया, लहूलुहान किया गया। वो दिल को हिला देने वाला एक ऐसा खौफनाक मंजर था कि तीन दिनों से मैं सोया नहीं सिर्फ रोया हूं।
शेखर ने पूछा- बच्चों का कसूर क्या था?
वीडियो में शेखर सुमन ने आगे पूछा कि उन बच्चों का क्या कसूर था। उन्होंने कहा, "क्या कसूर था उन छोटे-मासूम और जवान बच्चों का? यही कि उन्होंने अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई? अपने हक, अपने भविष्य और उससे ऊपर उठकर देश के भविष्य के लिए आवाज उठाई? एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज उठाई और उसके बदले उनकी बातें सुनना तो दूर उन पर लाठियां बरसाई गईं, टियर गैस छोड़ गए।
महाभारत का किया जिक्र
शेखर ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो पूरे यूथ के साथ हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला रखते हैं। इसके बाद शेखर सुमन ने महाभारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाभारत तब नहीं शुरू हुई थी जब कुरुक्षेत्र में शंख बजे थे, बल्कि उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन हस्तिनापुर ने अपने ही युवाओं को सुनना बंद कर दिया।
शेखर सुमन ने कहा- बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने रंक को तो रोना है। महाभारत की बात निकली है तो बता दूं, महाभारत उस दिन शुरू नहीं हुआ था जिस दिन कुरुक्षेत्र में शंख बजे, बल्कि उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन हस्तिनापुर ने अपने ही युवाओं को सुनना बंद कर दिया था। क्योंकि इतिहास वहीं से करवट लेता है जहां राज सिंहासन ये मान लेता है कि अब उसे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। इतिहास की दिलचस्प बात यही है कि जिन लोगों को कभी गिनती में नहीं रखा, सबसे पहले वही लोग सत्ता की नींव को हिला देते हैं और फिर सबसे पहले उनकी बात नहीं उनकी पहचान निशाने पर ली जाती है।
शेखर ने बताया कैसे पैदा होती है क्रांति
शेखर ने कहा कि किसी को विद्रोही कहा जाता है, किसी को देशद्रोही, किसी को नालायक। लेकिन इतना जान लें ये वही लोग हैं जिन्हें जितना ज्यादा कुचलो उतना ही यह वापस लौटकर आते हैं। वो ताकत नहीं जिद से जीवित रहता है और क्रांति भी ठीक ऐसे ही होती है। वो संसदों में पैदा नहीं होती। वो उन घरों में जन्म लेती है जहां परिश्रम बड़ा होता है और अवसर छोटे। ये उस दिन पैदा होती है जब एक पीढ़ी कहती है अब और नहीं बस अब और नहीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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