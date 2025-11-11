शहनाज गिल ने बताया सलमान खान के फार्महाउस की पार्टी का सच, बोलीं- भाईजान अपने देसी रूप में होते हैं

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल में बताया कि सलमान खान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टी में आखिर क्या होता है। एक्ट्रेस बोलीं कि वहां दबंग खान अपने देसी अवतार में होते हैं। शहनाज अपनी फिल्म के लिए खबरों में बनी हुई हैं।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्मों की तरह उनके फार्महाउस पर होने वाली पार्टी बहुत मशहूर है। अक्सर सलमान इंडस्ट्री के अपने खास दोस्त यार को फार्महाउस पर होने वाली पार्टी में शामिल करते हैं। कई सेलेब्स सलमान खान की इन मशहूर पार्टीज की तस्वीरें भी शेयर करते हैं। अब शहनाज गिल ने हाल में बता दिया है कि आखिर सलमान की इन पार्टीज में होता क्या है। उन्होंने हाल में बताया कि सलमान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टी में देसी मजा होता है।

ऐसी होती है सलमान के फार्म पर पार्टी फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने सलमान के साथ खास रिश्ता शेयर करती हैं। उन्होंने हाल में रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में सलमान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टीयों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 'किसी का भाई किसी की जान' की शूटिंग के दौरान उन्हें एक-दो दिन सलमान खान के फार्महाउस पर रुकने का मौका मिला था, जहां उन्होंने बहुत मज़े किए। शहनाज ने बताया कि वहां पार्टी का मतलब सिर्फ महंगी शराब और डांस नहीं होता, बल्कि एक अलग तरह का 'देसी फन' होता है। उन्होंने बताया कि पार्टी में सब लोग एटीवी बाइक्स पर इधर-उधर 'गेड़ी' लगा रहे थे। उन्होंने एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए कहा कि, "सलमान सर भी बेर या जामुन जैसे फल तोड़ रहे थे।" उन्होंने कहा कि सलमान खान बहुत देसी हैं और फुल देसी काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान करते हैं।

सादगी भरा जीवन जीते हैं सलमान शहनाज के मुताबिक फिल्मी दुनिया की भाग-दौड़ और ग्लैमर से दूर, सलमान खान अपने फार्महाउस पर एक सादगी भरा, ज़मीनी और मेहनती जीवन जीना पसंद करते हैं। बेरी तोड़ना, खेती-किसानी के काम करना और एटीवी की सवारी करना यह दिखाता है कि उनकी 'लग्ज़री' पार्टियां भी असल में प्रकृति और सादगी के इर्द-गिर्द घूमती हैं।