Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडshehnaaz gill talks about salman khan infamous farm house party, says actor would eat berries
शहनाज गिल ने बताया सलमान खान के फार्महाउस की पार्टी का सच, बोलीं- भाईजान अपने देसी रूप में होते हैं

शहनाज गिल ने बताया सलमान खान के फार्महाउस की पार्टी का सच, बोलीं- भाईजान अपने देसी रूप में होते हैं

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल ने हाल में बताया कि सलमान खान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टी में आखिर क्या होता है। एक्ट्रेस बोलीं कि वहां दबंग खान अपने देसी अवतार में होते हैं। शहनाज अपनी फिल्म के लिए खबरों में बनी हुई हैं।

Tue, 11 Nov 2025 06:10 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्मों की तरह उनके फार्महाउस पर होने वाली पार्टी बहुत मशहूर है। अक्सर सलमान इंडस्ट्री के अपने खास दोस्त यार को फार्महाउस पर होने वाली पार्टी में शामिल करते हैं। कई सेलेब्स सलमान खान की इन मशहूर पार्टीज की तस्वीरें भी शेयर करते हैं। अब शहनाज गिल ने हाल में बता दिया है कि आखिर सलमान की इन पार्टीज में होता क्या है। उन्होंने हाल में बताया कि सलमान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टी में देसी मजा होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऐसी होती है सलमान के फार्म पर पार्टी

फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल ने सलमान के साथ खास रिश्ता शेयर करती हैं। उन्होंने हाल में रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में सलमान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टीयों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 'किसी का भाई किसी की जान' की शूटिंग के दौरान उन्हें एक-दो दिन सलमान खान के फार्महाउस पर रुकने का मौका मिला था, जहां उन्होंने बहुत मज़े किए। शहनाज ने बताया कि वहां पार्टी का मतलब सिर्फ महंगी शराब और डांस नहीं होता, बल्कि एक अलग तरह का 'देसी फन' होता है। उन्होंने बताया कि पार्टी में सब लोग एटीवी बाइक्स पर इधर-उधर 'गेड़ी' लगा रहे थे। उन्होंने एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए कहा कि, "सलमान सर भी बेर या जामुन जैसे फल तोड़ रहे थे।" उन्होंने कहा कि सलमान खान बहुत देसी हैं और फुल देसी काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान करते हैं।

सादगी भरा जीवन जीते हैं सलमान

शहनाज के मुताबिक फिल्मी दुनिया की भाग-दौड़ और ग्लैमर से दूर, सलमान खान अपने फार्महाउस पर एक सादगी भरा, ज़मीनी और मेहनती जीवन जीना पसंद करते हैं। बेरी तोड़ना, खेती-किसानी के काम करना और एटीवी की सवारी करना यह दिखाता है कि उनकी 'लग्ज़री' पार्टियां भी असल में प्रकृति और सादगी के इर्द-गिर्द घूमती हैं।

आने वाली फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो इन दिनों सलमान बिग बॉस 19 के अलावा अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म अगले साल तक रिलीज होगी। इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह उनकी हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी। फैंस अब इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Salman Khan Shehnaaz Gill

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।