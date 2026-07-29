शहनाज गिल ने कहा उन्होंने कभी पैसों के लिए नहीं किया समझौता, लड़ रही हैं हक की कमाई पाने की लड़ाई

शहनाज गिल ने कहा उन्होंने कभी पैसों के लिए नहीं किया समझौता, लड़ रही हैं हक की कमाई पाने की लड़ाई
बिग बॉस 13 से मशहूर हुई शहनाज गिल ने हाला में बताया कि वो अपने हक की कमाई पाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। वो पैसों के लिए कभी भी कोई फिल्म नहीं करती हैं।
शहनाज गिल सोशल मीडिया की सबसे पॉपुलर सेलेब्रिटी में से एक हैं। मिलियन में उन्हें लोग फॉलो करते हैं। अपने एक रियलिटी शो से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में नई जगह बनाई। लेकिन अब उन्हें वैसा काम और पैसा नहीं मिल रहा है जिसकी वो हकदार हैं। हाल में शहनाज ने बताया कि वो आज भी बहुत मेहनत कर रही हैं, कभी उन्हें अपने काम के लिए मांगी हुई फीस मिल जाती है तो कभी उन्हें उससे कम में भी समझौता करना होता है। शहनाज ने कहा कि हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए।
शहनाज गिल ने कहा हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है
शहनाज ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि शुरुआती सालों में उन्होंने बहुत सारा काम लोगों के लिए फ्री में किया था। लेकिन इससे लिए उन्हें इज्जत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत किया, लेकिन अब वो अपने हक के लिए लड़ती हैं।वो समझौता तभी करती हैं जब ऑफर की गई फिल्म बहुत अच्छी हो। शहनाज ने आगे कहा 'अगर कोई लीचड़ आदमी है तो उससे क्या ही माथा मारो? कभी कभी आपको पता होता है कि ये आपको अच्छा पैसा नहीं देंगे। लेकिन तब भी आप करते हो क्योंकि स्क्रिप्ट शानदार होती है। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं कभी कोई प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों के लिए किया है, काम की क्वालिटी के साथ समझौता करते हुए तो मैं आपसे कहूंगी कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया।'
शहनाज गिल पैसों के लिए नहीं करेंगी काम
उन्होंने कहा कि वो फिल्मों के मामले में पैसों को बीच में नहीं आने देतीं। वो ऐड, एंडोर्समेंट और इवेंट्स से पैसे कमा सकती हैं। लेकिन उनके लिए सिनेमा बहुत ही शुद्ध और कीमती है। वो बहुत ही सोच समझ कर फिल्में चुनती हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे सिर्फ ग्लैमर के लिए फिल्म नहीं करनी है। मैं किसी फिल्म का प्रोप नहीं बनना चाहती।
शहनाज गिल शो से बनी थीं स्टार
बता दें, बिग बॉस 13 के बाद शहनाज गिल इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गई हैं। शो से निकलने एक बाद उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और एकाध फिल्मों में काम किया। कुछ समय पहले शहनाज अपनी पंजाबी फिल्म प्रोमोट करने बिग बॉस के मंच पर पहुंची थीं। वहां एक्ट्रेस ने सलमान खान को बताया था कि उनपर कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगा रहा था। उनके पास कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। ऐसे में उन्होंने खुद ही अपनी फिल्म बना दी। उनकी फिल्म को अच्छा रिएक्शन मिला था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।