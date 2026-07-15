शहनाज गिल के लिए क्या है प्यार का मतलब? बोलीं- जो सच में प्यार करता होगा वो..
Shehnaaz Gill: शहनाज गिल ने अभी तक रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल ही मेनटेन रखा है, एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए प्यार का क्या मतलब है? तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शहनाज गिल ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि उनके लिए प्यार का मतलब क्या है। शहनाज गिल ने कहा कि उनके लिए प्यार का सही मतलब एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे की कद्र करना है। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का हिस्सा रहीं शहनाज गिल ने कहा कि जो आपसे असल में प्यार करता होगा वो आपको भीड़ में भी अलग पहचान लेगा। एक्ट्रेस इस बात को कहने के दौरान कभी थोड़ी इमोशनल तो कभी थोड़ी मुस्कुराती नजर आईं। मालूम हो कि सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 13 का हिस्सा रहीं शहनाज गिल, इसी शो के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला के साथ प्यार में पड़ गई थीं।
मिलने से पहले खो गया पहला प्यार
सितंबर 2021 में दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई थी। "बालिका वधू" और "खतरों के खिलाड़ी" और खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज का हिस्सा रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला के साथ शहनाज गिल की केमिस्ट्री लोगों को खूब भा रही थी, लेकिन किसे पता था कि यह जोड़ी शादी के बंधन में बंधने से पहले ही टूट जाएगी। सिद्धार्थ के अचानक चले जाने ने शहनाज को बुरी तरह तोड़ दिया था। एक रियलिटी शो पर बातचीत के दौरान सलमान खान ने शहनाज को जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह दी थी, लेकिन अभी तक उनका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल ही है।
शहनाज के लिए प्यार का मतलब
शहनाज गिल से जब एक इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने पूछा- आपके लिए प्यार का मतलब क्या है शहनाज? तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, "मेरे लिए प्यार का मतलब है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। इज्जत करना एक दूसरे की बहुत जरूरी है। तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, वो जो तुम्हें प्यार करता है, या प्यार करती है, वो भीड़ में भी खड़ा हो ना, तो वो देख ले तुम्हें कि वह यहां है तो मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे लिए प्यार का मतलब यह है।" शहनाज ने अपनी बात को बेहतर ढंग से फ्रेम करते हुए बात को दोहराया और कहा- जो तुम्हें भीड़ में भी पहचान ले, कि वो है मेरी बंदी। इस तरह की छोटी-छोटी चीजें।
शहनाज गिल की अपकमिंग फिल्में
बात शहनाज गिल के वर्क फ्रंट की करें तो शहनाज गिल के बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2023 में आई फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' के जरिए हुई थी। इसके बाद वह 'थैंक्यू फॉर कमिंग' और 'इक्क कुड़ी' मूवी में काम करती नजर आईं। अब साल 2026 में उनकी फिल्म 'सिंह वर्सेज कौर 2' का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद उनकी फिल्म 'सब फर्स्ट क्लास' भी शेड्यूल्ड है। यानि हिंदी और पंजाबी, दोनों ही तरह की ऑडियंस को शहनाज की फिल्में देखने मिलेंगी, लेकिन इनमें से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी कमाल कर पाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा।
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