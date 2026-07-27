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शहनाज गिल ने बताया क्यों बॉलीवुड से काम मिलना हुआ कम, बोलीं- मैं ऐसी हिरोइन नहीं बनना चाहती जो...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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शहनाज गिल अब पंजाबी फिल्मों में ज्यादा एक्टिव हैं। शहनाज ने बताया कि क्यों उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में कम काम मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों को लेकर भी बात की।

shehnaaz gill
शहनाज गिल ने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर की बात

शहनाज गिल ने बॉलीवुड में किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में थे। इसके बाद शहनाज उसी साल थैंक्यू फॉर कमिंग में नजर आई थीं। लेकिन तबसे लेकर अब तक शहनाज फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई हैं। अब, एक्ट्रेस ने इस बात पर खुलकर बात की है कि उन्हें बॉलीवुड से मिलने वाले ऑफर क्यों कम होने लगे हैं और क्यों वह अब पंजाबी फिल्में ज्यादा कर रही हैं।

शहनाज बोलीं पंजाब इंडस्ट्री की स्टार बन गई हूं

न्यूज 18 से बात करते हुए शहनाज ने कहा, ‘पंजाबी फिल्मों में मेरे लिए ज्यादा ऑप्शन हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बॉलीवुड से ज्यादा ऑफर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मैं स्टार बन गई हूं और यही सच है। सही कहा जाता है कि लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं।’

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पंजाबी फिल्मों में काम पर क्या बोलीं शहनाज

शहनाज ने आगे कहा, ‘सारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। अगर आप पॉपुलर हो जाते हो तो लोग आपके पास आएंगे और आपको अपनी फिल्मों में लेना चाहेंगे। मैं तो खूबसूरत हूं ही और एक्टर भी अच्छी हूं। मुझे कई अच्छे लीड रोल मिल रहे हैं पंजाबी फिल्मों में। इसके अलावा जो एक और वजह है कि यहां बहुत कम महिला एक्टर्स हैं।’

शहनाज बोलीं कई साल से आ रहे थे ऑफर

शहनाज ने फिर कहा, ‘मुझे पंजाबी फिल्ममेकर्स के वैसे तो पिछले 5-6 सालों से ऑफर आ रहे थे, लेकिन ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी जो मुझे पसंद आए। कई में ऐसी स्क्रिप्ट्स थी जिसमें मेरे लिए कुछ करने को नहीं था। उन स्क्रिप्ट्स में मुझे बस हंसना था और स्माइल करना था। लेकिन मैं सिर्फ काम की चीज करना चाहती थीं। इसके बाद मुझे इश्कनमा मिली और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।’

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कैसी बॉलीवुड फिल्म करना चाहती हैं शहनाज

हिंदी फिल्मों को लेकर उनका क्या अप्रोच है तो इस पर शहनाज ने कहा, ‘बॉलीवुड में भी मैं वही रोल करूंगी जो इम्पैक्टफुल हो। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सिनेमा ऐसी चीज है जहां आप छप जाते हो सारी उम्र के लिए और एक ही तरीका है याद रहे जाने के लिए और वो है अच्छा काम। ऐसा नहीं कि मैं हर सीन में दिखना चाहती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा किरदार ऐसा हो जो स्टोरी के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर मुझे हिंदी फिल्मों में ऐसे किरदार मिले तो मैं जरूर करूंगी।’

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राधिका आप्टे की तरह काम करना चाहती हैं शहनाज

शहनाज ने यह भी कहा कि वह ग्लैमरस रोल कम करना चाहती हैं। वह बोलीं, मैं सिर्फ ग्लैमर के लिए फिल्म नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ बतौर प्रॉप यूज नहीं होना चाहती हूं। मैं ऐसी हिरोइन नहीं बनना चाहती जो फिल्म के सिर्फ 3 गाने में नजर आए। मैं राधिका आप्टे की तरह काम करना चाहती हूं। वह सिर्फ ग्लैमरस रोल नहीं करती हैं। वह पावरफुल रोल करती हैं। मेरा सपना है अच्छा आर्टिस्ट बनने का।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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