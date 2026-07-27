शहनाज गिल ने बताया क्यों बॉलीवुड से काम मिलना हुआ कम, बोलीं- मैं ऐसी हिरोइन नहीं बनना चाहती जो...

शहनाज गिल अब पंजाबी फिल्मों में ज्यादा एक्टिव हैं। शहनाज ने बताया कि क्यों उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में कम काम मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों को लेकर भी बात की।

शहनाज गिल ने बॉलीवुड में किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में थे। इसके बाद शहनाज उसी साल थैंक्यू फॉर कमिंग में नजर आई थीं। लेकिन तबसे लेकर अब तक शहनाज फिर किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आई हैं। अब, एक्ट्रेस ने इस बात पर खुलकर बात की है कि उन्हें बॉलीवुड से मिलने वाले ऑफर क्यों कम होने लगे हैं और क्यों वह अब पंजाबी फिल्में ज्यादा कर रही हैं।

शहनाज बोलीं पंजाब इंडस्ट्री की स्टार बन गई हूं न्यूज 18 से बात करते हुए शहनाज ने कहा, ‘पंजाबी फिल्मों में मेरे लिए ज्यादा ऑप्शन हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बॉलीवुड से ज्यादा ऑफर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मैं स्टार बन गई हूं और यही सच है। सही कहा जाता है कि लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं।’

पंजाबी फिल्मों में काम पर क्या बोलीं शहनाज शहनाज ने आगे कहा, ‘सारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। अगर आप पॉपुलर हो जाते हो तो लोग आपके पास आएंगे और आपको अपनी फिल्मों में लेना चाहेंगे। मैं तो खूबसूरत हूं ही और एक्टर भी अच्छी हूं। मुझे कई अच्छे लीड रोल मिल रहे हैं पंजाबी फिल्मों में। इसके अलावा जो एक और वजह है कि यहां बहुत कम महिला एक्टर्स हैं।’

शहनाज बोलीं कई साल से आ रहे थे ऑफर शहनाज ने फिर कहा, ‘मुझे पंजाबी फिल्ममेकर्स के वैसे तो पिछले 5-6 सालों से ऑफर आ रहे थे, लेकिन ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी जो मुझे पसंद आए। कई में ऐसी स्क्रिप्ट्स थी जिसमें मेरे लिए कुछ करने को नहीं था। उन स्क्रिप्ट्स में मुझे बस हंसना था और स्माइल करना था। लेकिन मैं सिर्फ काम की चीज करना चाहती थीं। इसके बाद मुझे इश्कनमा मिली और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं।’

कैसी बॉलीवुड फिल्म करना चाहती हैं शहनाज हिंदी फिल्मों को लेकर उनका क्या अप्रोच है तो इस पर शहनाज ने कहा, ‘बॉलीवुड में भी मैं वही रोल करूंगी जो इम्पैक्टफुल हो। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सिनेमा ऐसी चीज है जहां आप छप जाते हो सारी उम्र के लिए और एक ही तरीका है याद रहे जाने के लिए और वो है अच्छा काम। ऐसा नहीं कि मैं हर सीन में दिखना चाहती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा किरदार ऐसा हो जो स्टोरी के लिए महत्वपूर्ण हो। अगर मुझे हिंदी फिल्मों में ऐसे किरदार मिले तो मैं जरूर करूंगी।’