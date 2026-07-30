थेरेपी वाले बयान की वजह से ट्रोल होने पर शहनाज गिल ने तोड़ी चुप्पी; 'डर रहता है...'
शहनाज गिल ने हाल ही में थेरेपी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब शहनाज ने अपने उस बयान और ट्रोलिंग को लेकर बात की है।
शहनाज गिल हाल ही में अपने एक बयान की वजह से काफी ट्रोल हुईं। उन्होंने थेरेपी को लेकर कहा थी कि उन्हें थेरेपी की जरूरत नहीं है। उनके सामने जो लोग अकड़ दिखाते हैं उन्हें थेरेपी की जरूरत है। शहनाज गिल के इस स्टेटमेंट को लोगों ने असंवेदनशील बताया था। अब शहनाज गिल ने अपने इसी विवाद को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया।
थेरेपी वाले बयान पर हुई ट्रोलिंग पर शहनाज ने तोड़ी चुप्पी
द फ्री प्रेस जर्नल से खास बातचीत में शहनाज गिल ने कहा, “हाल ही में, मैं अपने थेरेपी वाले कमेंट को लेकर काफी ट्रोल हुई। मैंने थेरेपी को लेकर कुछ कहा, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया। कई बार आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। कभी-कभी जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनके पीछे मायने कुछ और होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम इससे ये पूछते हैं, तो ये ट्रिगर हो जाएगी। मैं जानती हूं कुछ लोग कैसे सवाल करते हैं और उसके पीछे उनके मायने क्या होते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। ठीक है वो। जीवन का वो हिस्सा है। मुझे लगता है कि अगर हम स्टार्स नहीं होते, तो हमारे शब्द इतनी बड़ी समस्या नहीं बनते। ठीक है, ये जीवन का हिस्सा है, और हम इससे सीखते हैं।”
खुद को समझा नहीं पाती हैं शहनाज गिल
शहनाज ने ये भी कहा, “मुझे लगता है कि मेरे जैसे आर्टिस्ट कभी-कभी समझ तो जाते हैं कि हमें क्या कहना है, लेकिन कह कुछ और ही देते हैं। ये मेरी हमेशा से ही समस्या रही है। मेरे दोस्त भी मुझे रोकते हैं और कहते हैं, रुको-रुको मैं समझाता हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ये आपका मतलब नहीं है, ये है आपका मतलब। ऐसी ही हूं मैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, लेकिन मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। मैं अपने आप को सही तरीके से समझा नहीं पाती हूं। ये मेरी कमी है।”
क्यों इंटरव्यूज नहीं देती हैं शहनाज गिल?
शहनाज ने कहा कि उन्हें ट्रोल होने से डर लगता है और इसी वजह से वो इंटरव्यूज देने से बचती हैं। उन्होंने कहा- आप पूछते हैं कि मैं इंटरव्यूज क्यों नहीं देती हूं। वजह है कि ये मुझे पता है कि मैं ईमानदारी से जवाब दूंगी और ट्रोल हो जाउंगी। वो डर हमेशा रहता है। इसी वजह से मैं इंटरव्यूज देने से बचती हूं। लेकिन अभी ये जरूरत बन गई है क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। मीडिया के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मीडिया को इंटरव्यू देकर ही हम लोगों तक पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं। मीडिया वो ब्रिज है जो हमें दर्शकों से जोड़ती है। इसलिए मैं इंटरव्यूज कर रही हैं- इश्कनामा के लिए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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