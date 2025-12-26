शहनाज गिल बोलीं धोखा खाकर बनीं मैच्योर, कहा- सब राक्षस हैं यहां

संक्षेप: शहनाज गिल का कहना है कि उन्होंने लाइफ में कई धोखे खाए हैं और उसके बाद ही वह मैच्योर बनी हैं। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे।

शहनाज गिल ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से आज ना सिर्फ पंजाब बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। शहनाज को काफी लोग पसंद करते हैं। हालांकि शहनाज ने हाल ही में बताया कि उन्हें कई बार धोखे मिले हैं और वो भी करियर के शुरुआत में। यही वजह है कि उन्होंने सबको एक सीख दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

धोखे खाकर मैच्योर हुई शहनाज से जूम के फैन क्लब सेशन के दौरान एक फैन ने पूछा कि वह कैसे उन लोगों से डील करती हैं जो उनके करीबी होकर उन्हें धोखा देते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आपको अपने इमोशन्स लोगों के सामने नहीं रखने चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अपने आंसू अपने काम पर खर्च करने चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं धोखे खाकर ही मैच्योर हुई है। मैंने अपने स्ट्रगल के दिनों में काफी बुरा देखा है। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल के बाद ग्रो करते हो तो चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं।

पहले लोग समझते थे बेवकूफ शहनाज ने आगे कहा, ‘शुरू में सब मुझे बेवकूफ समझते थे जब मैं फनी और बबली होती थी। जब आपको लोग धोखा देते हैं और आपके सामने लाइफ की सच्चाई सामने आती है तो आप स्ट्रॉन्ग, इन्डिपेन्डेंट और मैच्योर हो जाते हो। आपको लाइफ की सारी समझ मिल जाती है।’

सब राक्षस हैं शहनाज ने आगे कहा, ‘कभी अपना वीक साइड लोगों को मत दिखाओ। लोग इसका फायदा उठाते हैं। सब राक्षस हैं यहां। बस स्ट्रॉन्ग बनो और दूसरों को इंस्पायर करो। लोगों को मत दिखाओ सिर्फ अपने क्लोज जो हैं उन्हें दिखाओ।’