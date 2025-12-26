Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShehnaaz Gill Admits Betrayal Made Her Mature Says Sab Rakshas Hain Yahan
शहनाज गिल बोलीं धोखा खाकर बनीं मैच्योर, कहा- सब राक्षस हैं यहां

शहनाज गिल बोलीं धोखा खाकर बनीं मैच्योर, कहा- सब राक्षस हैं यहां

संक्षेप:

शहनाज गिल का कहना है कि उन्होंने लाइफ में कई धोखे खाए हैं और उसके बाद ही वह मैच्योर बनी हैं। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे।

Dec 26, 2025 07:05 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शहनाज गिल ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से आज ना सिर्फ पंजाब बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। शहनाज को काफी लोग पसंद करते हैं। हालांकि शहनाज ने हाल ही में बताया कि उन्हें कई बार धोखे मिले हैं और वो भी करियर के शुरुआत में। यही वजह है कि उन्होंने सबको एक सीख दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धोखे खाकर मैच्योर हुई

शहनाज से जूम के फैन क्लब सेशन के दौरान एक फैन ने पूछा कि वह कैसे उन लोगों से डील करती हैं जो उनके करीबी होकर उन्हें धोखा देते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आपको अपने इमोशन्स लोगों के सामने नहीं रखने चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अपने आंसू अपने काम पर खर्च करने चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं धोखे खाकर ही मैच्योर हुई है। मैंने अपने स्ट्रगल के दिनों में काफी बुरा देखा है। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल के बाद ग्रो करते हो तो चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं।

पहले लोग समझते थे बेवकूफ

शहनाज ने आगे कहा, ‘शुरू में सब मुझे बेवकूफ समझते थे जब मैं फनी और बबली होती थी। जब आपको लोग धोखा देते हैं और आपके सामने लाइफ की सच्चाई सामने आती है तो आप स्ट्रॉन्ग, इन्डिपेन्डेंट और मैच्योर हो जाते हो। आपको लाइफ की सारी समझ मिल जाती है।’

सब राक्षस हैं

शहनाज ने आगे कहा, ‘कभी अपना वीक साइड लोगों को मत दिखाओ। लोग इसका फायदा उठाते हैं। सब राक्षस हैं यहां। बस स्ट्रॉन्ग बनो और दूसरों को इंस्पायर करो। लोगों को मत दिखाओ सिर्फ अपने क्लोज जो हैं उन्हें दिखाओ।’

ये भी पढ़ें:शहनाज का नाम यूज करने पर शहबाज के पिता बोले- अगर बहन के नाम पर आया है तो…

बिग बॉस के बाद स्टार नहीं बनते

शहनाज ने आगे स्टारडम को लेकर कहा, बिग बॉस जो आपने देखा, हां आप फेमस हो जाते हो और अपना नाम बनाते हो, कुछ पैसे भी कमाते हो। लेकिन उसके बाद आपको खुद में बदलाव लाने होंगे। आपको खुद पर काम करना हो। ऐसा नहीं है कि बिग बॉस के बाद आप स्टार बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। अगर काम करोगे, आगे बढ़ोगे। अगर आप बिग बॉस में ही फंस गए कि मैंने बिग बॉस किया लाइफ में तो आप वहीं तक रह जाओगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Shehnaaz Gill

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।