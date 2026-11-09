शेफाली शाह बोलीं- बेटे को पहली बार देखा तो लगा इतना बदसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा; ड्राइवर ने कहा...
वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ की एक्ट्रेस शेफाली शाह ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उनका बेटा पैदा हुआ तब मेरे मन में आया, इतना बदसूरत बच्चा मैंने कभी नहीं देखा।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली शाह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज किताब ‘द ऑडेसिटी ऑफ बीइंग’ (The Audacity of Being) के प्रमोशन में जुटी हैं। किताब के प्रमोशन के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक बेहद मजेदार और चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया है। शेफाली ने अपने बड़े बेटे के जन्म के समय के अनुभव को याद करते हुए बताया कि पहली बार अपने बच्चे को देखकर उनके मन में क्या ख्याल आया था।
मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे नेट जियो पर देखा है- शेफाली शाह
‘इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए गए इंटरव्यू में शेफाली शाह ने खुलकर बात की। उन्होंने बताया, “जब आपका बच्चा होने वाला होता है, तो दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनी होती है। आपको लगता है कि उसे देखते ही पहचान लेंगे, जैसे आपका उसके साथ पिछले जन्म से कोई रिश्ता हो। मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसा ही था। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरी जिंदगी की रोशनी। लेकिन उसे पहली बार देखकर मेरे मन में आया, हे भगवान! मैंने इतना बदसूरत बच्चा कभी नहीं देखा। वह बहुत क्यूट था। मैं सोच में पड़ गई कि मैं पिछले जन्म में इससे कहां मिली हूं? फिर याद आया, अरे नहीं, इसे तो मैंने नैट जियो पर देखा है! पूरा बंदर का बच्चा लग रहा था।”
बच्चे को देख ऐसा क्यों बोलीं शेफाली शाह?
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शेफाली ने एक और मजेदार वाकया साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे के सिर पर बहुत सारे बाल, बड़ी-बड़ी आंखें और काफी बड़े कान थे। किस्सा सुनाते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, जब मेरा ड्राइवर बच्चे को देखने आया, तो वह बहुत टेंशन में आ गया। उसने मुझसे पूछा, ‘मैम, जब यह बच्चा बड़ा होगा, तो क्या इसके कान और बड़े हो जाएंगे?’ वह सच में बहुत टेंशन में आ गया था। अच्छी बात ये है कि उसके कान बड़े नहीं हुए।”
शेफाली शाह के परिवार की तस्वीर
दो शादी कर चुकी हैं शेफाली शाह
बता दें, शेफाली शाह, सुधाकर शेट्टी (पूर्व आरबीआई बैंकर) और शोभा शेट्टी (होम्योपैथी) की इकलौती संतान हैं। उन्होंने 1994 में टेलीविजन एक्टर हर्ष छाया से शादी की थी। हालांकि, उनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और साल 2000 में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। फिर साल 2000 में उन्होंने फिल्म निर्माता और निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की। शादी के बाद शेफाली ने दो बेटों आर्यामान और मौर्य शाह को जन्म दिया है।
नोट: शेफाली शाह को आप ‘दिल धड़कने दो’, ‘दिल्ली क्राइम’ और ‘डार्लिंग्स’ जैसे प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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