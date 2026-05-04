कांटा लगा… शेफाली जरीवाला को स्टार बनाने वाली इस सिंगर ने गाए ये रीमिक्स सॉन्ग, नहीं मिली पहचान
क्या आप जानते हैंhशेफाली जरीवाला का रीमिक्स ये गाना ‘कांटा लगा’ किस सिंगर ने गाया था? इसी सिंगर ने, ‘कलियों का चमन’, ‘चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी’ जैसे गाने गाए। आज इस सिंगर को कम ही लोग पहचानते हैं।
2000 के शुरुआती सालों में म्यूजिक वीडियो एल्बम का चलन काफी बढ़ गया था। इसी समय शेफाली जरीवाला का गाना ‘कांटा लगा’, ‘कलियों का चमन’, ‘चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी’ जैसे गाने गाए थे। म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों के लिए ये गाने और उनके वीडियो नॉस्टैल्जिया है। लेकिन क्या आप जानते है उस समय के यूथ की पसंद इन गानों को किस महिला सिंगर ने गाया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन म्यूजिक वीडियो सॉन्ग के पीछे सिर्फ एक ही आवाज थी और वो थीं सिंगर शाश्वती फूकन। इस सिंगर ने कई यादगार गाने दिए लेकिन पहचान नहीं मिली।
शेफाली जरीवाला को बनाया स्टार
उस दौर में शेफाली जरीवाला स्टारर गाना ‘कांटा लगा आया’ एक रीमिक्स सॉन्ग था जिसने धमाका कर दिया था। इस गाने ने नया रिकॉर्ड बनाया। शेफाली रातोंरात स्टार बन गई। इस गाने का रीमिक्स वर्जन शाश्वती फूकन ने गाया था। इसके बाद उन्होंने कई पॉपुलर एल्बम सॉन्ग गाए। उस समय हर म्यूजिक वीडियो बनाने वाला डायरेक्टर शाश्वती से ही गाना गवाना चाहता था। स्क्रीन पर नजर आ रही मॉडल, एक्ट्रेस के पीछे शाश्वती की आवाज दी। उन्होंने कई खूबसूरत गाने गाए।
शाश्वती ने गाए ये रीमिक्स
शाश्वती के गाए गानों की लिस्ट देखेंगे तो आपको वही 2000 के सालों वाला दौर याद आ जाएगा जब रीमिक्स का जमाना था और वीडियो सॉन्ग कमाल कर रहे थे। उस समय में शाश्वती ने म्यूजिक कंपोजर हैरी आनंद के लिए कई गाने और रीमिक्स गाए और सभी सुपरहिट रहे। शेफाली जरीवाला के ‘कांटा लगा’ के अलावा शाश्वती ने रीमिक्स ‘कलियों का चमन जब बनता है’, ‘’कोई शहरी बाबू’, ‘चढ़ती जवानी’, ‘लुट गए’ जैसे शानदार रीमिक्स गाए।
फिल्मों में गाए गाने
इसके अलावा शाश्वती की आवाज आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा और रॉकी और रानी में भी सुनाई दी। फिल्म में शाश्वती ने रणवीर की मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के लिए गाने गाए। फिल्म मेट्रो इन दिनों में शाश्वती ने नीना गुप्ता के लिए भी आवाज दी।
बचपन का सपना
शाश्वती के बारे में बात करें तो वो एक असम की सिंगर हैं। शाश्वती ने बचपन में ड्रीम गर्ल फिल्म का एक गाना सुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने हेमा मालिनी के लिए गाया था। इस गाने से शाश्वती इतना प्रभावती हुई कि उन्होंने सिंगर बनने का सोच लिया। उन्होंने बचपन में ही अपनी मां से गाने की ट्रेनिंग ली और फिल्मों, म्यूजिक एल्बम में कई गाने गाए। शाश्वती ने म्यूजिशियन ध्रुबाज्योति फूकन से शादी की।ध्रुबाज्योति को इंडस्ट्री में DJ के नाम से भी जानते हैं। ध्रुबाज्योति के नाम नेशनल अवॉर्ड है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।