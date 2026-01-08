Hindustan Hindi News
क्यों उड़ता तीर ले रहे हैं... रीना राय के बर्थडे पर शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्या लिखा जो ट्रोल्स ने लिए मजे

संक्षेप:

शत्रुघ्न सिन्हा की रीना रॉय के जन्मदिन पर बधाई का ट्वीट वायरल है। अब लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। वहीं एक ने यह भी लिखा है कि शत्रु का ट्वीट उन्हें कुछ बोल्ड करने की प्रेरणा देता है।

Jan 08, 2026 10:29 am IST
शत्रुघ्न सिन्हा सोशल मीडिया पर काफी ऐक्टिव रहते हैं। उनका रीसेंट पोस्ट चर्चा में है। इसमें उन्होंने अपने साथ कई फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रीना रॉय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। मजेदार बात ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा का रीना रॉय से अफेयर रहा है। इस बात को वह कुबूल भी कर चुके हैं। अब लोग शत्रुघ्न की इन शुभकामनाओं पर उनके मजे ले रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने काफी बहादुरी का काम किया है। बता दें कि रीना रॉय का जन्मदिन 7 जनवरी को था।

शत्रुघ्न की प्यारी शुभकामनाएं

शत्रुघ्न ने ट्विटर पर लिखा है, 'एक बहुत प्यारी दोस्त के लिए जन्मदिन की प्यारी शुभकामनाएं, अब तक की बेस्ट एक्ट्रेसस में से एक, चार्मिंग स्टार,एक महान इंसान, पूरी तरह से बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी रीना रॉय। आप पर हमेशा ईश्वर की कृपा रहे।' शत्रुघ्न सिन्हा ने इसके साथ अपनी और रीना रॉय की 4 तस्वीरें भी लगाए हैं। ये उनकी साथ में की गई मूवीज की हैं।

लोगों ने लिए ट्वीट पर मजे

इस पोस्ट पर एक शख्स ने लिखा है, आप उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं। क्यों दबी पुरानी चिंगारी आग में बदलना चाहते हो सर इस उम्र में। एक ने लिखा है, क्या आपके दोस्त मिस्टर अमिताभ बच्चन कभी रेखा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की हिम्मत कर सकते हैं? एक ने लिखा है, यह ट्वीट मुझे प्रेरणा देती है कि कुछ बोल्ड और अपने कंफर्ट जोन से बाहर करूं। शुक्रिया शत्रुजी और रीना मैम जन्मदिन मुबारक हो। एक कमेंट है, खबरों में रहने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। एक ने लिखा है, ओह एक्स का बर्थडे आज तक नहीं भूले।

अफेयर नहीं छिपाते हैं शत्रु

शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का अफेयर गॉसिप मैगजीन्स की हेडलाइन्स बन चुका है। वह अपनी किताब ऐनीथिंग बट खामोश में भी लिख चुके हैं कि एक समय पर दो महिलाओं के साथ इन्वॉल्ड थे। जब पूनम से शादी की उस वक्त रीना रॉय से उनका अफेयर था। शत्रु ने लिखा था कि लव ट्रायंगल में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि मर्द भी कष्ट झेलता है।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
