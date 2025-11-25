धर्मेंद्र के निधन पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले- उस दिन मिलने गया तो मुस्कुरा रहे थे, बीमार होकर भी वह…

संक्षेप: शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया है कि जब वह धर्मेंद्र की बीमारी के बाद उनके घर देखने गए तो वहां क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब मिलकर आए तो लग रहा था कि वह रिकवर हो जाएंगे। शत्रु को अब हेमा की चिंता हो रही है।

धर्मेंद्र जब बीमार थे तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी के साथ उन्हें देखने पहुंचे थे। उनके निधन से शत्रुघ्न सदमे में हैं। उन्होंने धर्मेंद्र के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा है। साथ ही एक मीडिया हाउस को बताया कि जब वह मिलने गए तो लग रहा था कि धर्मेंद्र रिकवर हो जाएंगे। शत्रुघ्न ने बताया कि वह बीमार थे तब भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। अपने X अकाउंट पर उन्होंने धर्मेंद्र की कई तस्वीरें पोस्ट करके दिल की बात लिखी है।

उस दिन मुस्कुरा रहे थे धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र ने साथ में लोहा, जीने नहीं दूंगा, ब्लैकमेल, आग ही आग, हमसे ना टकराना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के निधन के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड हंगामा से बात की। बोले, धर्मेंद्र धरती के सबसे हैंडसम शख्स थे। जब हम साथ चलते तो जोड़ी ब्यूटी ऐंड द बीस्ट लगती थी।' धर्मेंद्र से आखिरी मुलाकात को याद करके शत्रु बोले, 'उस दिन जब मैं और मेरी पत्नी उनसे मिलने उनके घर गए तब तो वह मुस्कुरा रहे थे। बीमार होकर भी वह हैंडसम दिख रहे थे और उनमें तेज था। हमें लगा कि वह रिकवर हो जाएंगे। हो सकता है कि हम जानबूझकर ऐसा सोच रहे हों। हम नहीं सोचना चाहते कि जिसे प्यार करते हैं वो इस दुनिया से जाए।'

शत्रुघ्न को हुई हेमा की चिंता शत्रुघ्न आगे बोलते हैं, 'मैं धर्मेंद्र और हेमा दोनों के ही बराबरी से क्लोज हूं। सोचकर भी डर लग रहा है कि उन पर क्या बीत रही होगी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बस एक ही शख्स को प्यार किया। मेरे अंदर अब तक हिम्मत नहीं आई कि उन्हें कॉल कर लूं।'



