Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडshatrughan sinha talked about the most scary night of his life, he said he could have gotten killed
उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा की जा सकती थी जान, फिर जो हुआ उसे आज तक नहीं भूल पाए एक्टर

उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा की जा सकती थी जान, फिर जो हुआ उसे आज तक नहीं भूल पाए एक्टर

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जिंदगी का सबसे डरवाने वाला किस्सा शेयर किया था। एक्टर ने बताया कि उस दिन उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन एक फिल्म ने ने उन्हें बचा लिया।

Dec 13, 2025 10:55 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी सिनेमा के उन सितारों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने दमदार डायलॉग्स, अलग अंदाज और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस से एक खास पहचान बनाई। 70 और 80 के दशक में उन्होंने लगातार हिट फिल्में दीं और पुलिस अफसर, गैंगस्टर से लेकर हीरो तक के किरदारों में खूब जमे। काला पत्थर, दोस्ताना, कालीचरण, खिलौना, शान, बेताज बादशाह जैसी फिल्मों में उनके काम को आज भी याद किया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा पिछले पांच दशक से फिल्मों में एक्टिव हैं। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया था जब उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे ।इस बारे में हाल में एक्टर ने बात की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूयॉर्क में होने वाला था हादसा

हाल ही में आज तक चैनल के साथ बातचीत में एक्टर ने अपने जीवन से जुड़े के किस्से के बारे में बात की जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। एक्टर ने बताया सालों पहले वो न्यूयॉर्क गए थे। यहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। एक्टर ने बताया कि वो न्यूयॉर्क के रेडिसन होटल में ठहरे हुए थे। एक रात वह अपने एक दोस्त के घर डिनर पर गए। डिनर के बाद दोस्त उन्हें होटल छोड़ने आया। रात के करीब एक बज चुके थे। रास्ते में दोस्त ने एक जगह कार रोक दी और कहा कि होटल यहीं पास में है, आप पैदल चले जाएं। शत्रु जी कार से उतर गए, लेकिन वह इलाका पूरी तरह सूनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उन दिनों न्यूयॉर्क के कुछ इलाके रात में काफी सुरक्षित नहीं माने जाते थे और लूटपाट की घटनाएं आम थीं।

read moreये भी पढ़ें:
अंदर से ऐसा दिखता है शत्रुघ्न सिन्हा का घर रामायण, मॉडर्न है लिविंग- डाइनिंग रूम
read moreये भी पढ़ें:
1978 में आई अमिताभ बच्चन की इन तीन फिल्मों ने धर्मेंद्र को नहीं बढ़ने दिया था आगे

शत्रुघ्न सिन्हा की जान को था खतरा

कुछ दूर चलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को एहसास हुआ कि जिस इमारत को होटल बताया गया था, वह असल में होटल नहीं थी। सभी इमारतें एक जैसी दिख रही थीं और वह रास्ता भटक चुके थे। उस वक्त उनके पास एक बैग भी था, जिसमें कीमती सामान था। अकेले, अंधेरी सड़क पर खड़े शत्रु जी के मन में डर बैठ गया। उन्हें लगने लगा कि आज कुछ भी गलत हो सकता है, यहां तक कि उनकी हत्या भी। उन्होंने वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति से होटल का रास्ता पूछा, लेकिन उस शख्स ने रूखे अंदाज़ में उन्हें टाल दिया। तब तक रात के दो बज चुके थे और शत्रुघ्न सिन्हा उसी सुनसान सड़क पर अकेले खड़े थे। वह खुद कहते हैं कि उस पल उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मौत का इंतजार कर रहे हों।

एक फिल्म ने बचा ली जान

तभी अचानक एक कार उनकी ओर आती दिखाई दी। कार कुछ आगे जाकर रुकी, फिर पीछे की ओर लौटने लगी। शत्रु जी डर गए। उन्हें लगा कि अब वही होने वाला है, जिसका डर उन्हें सता रहा था। कार उनके सामने आकर रुकी और शीशा नीचे हुआ। तभी कार के अंदर से आवाज आई ‘पुत्त जट्टां दे?’ और कहा गया, “वहीं रुक जाओ।” इसके बाद जो हुआ, वह शत्रुघ्न सिन्हा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।

read moreये भी पढ़ें:
जब सनी देओल को अक्षय कुमार की मार्किट वैल्यू की वजह से कर दिया गया था रिजेक्ट

लोगों ने अपने हीरो को पहचान लिया

कार चलाने वाले व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वह इतनी रात को इस खतरनाक इलाके में क्या कर रहे हैं। उसने रेडियो पर किसी से बात की और कुछ ही मिनटों में वहां 20 से 25 गाड़ियां पहुंच गईं। उन सभी गाड़ियों में सिख समुदाय के लोग थे। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि यह इलाका बहुत खतरनाक है, लेकिन अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहचान लिया है। उन लोगों ने पूरी सुरक्षा के साथ शत्रुघ्न सिन्हा को उनके होटल तक पहुंचाया। शत्रु जी ने उनका दिल से धन्यवाद किया और कुछ पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन सभी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, “आप पुत्त जट्टां दे हैं, आप हमारे हीरो हैं।” दरअसल, उस 1983 में आई पंजाबी फिल्म ‘पुत्त जट्टां दे’ में एक्टर ने काम किया था। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे। इस फिल्म ने विदेशी धरती पर उन्हें बचा लिया।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।