शत्रुघ्न सिन्हा ने गलत टाइगर श्रॉफ को किया टैग, क्यों भड़क लोग?
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि टाइगर भाग्यशाली हैं कि बच गए हैं।
जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम हुई गोलीबारी की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री को हैरानी और परेशानी में डाल दिया है। इस घटना पर दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पूछा है कि ये क्या हो रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पोस्ट में कुछ ऐसे लोगों को टैग किया है जिसे देखकर लोग भड़क गए हैं।
टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा?
शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया- क्या हो रहा है? एक बेहतरीन पिता जैकी श्रॉफ के काबिल बेटे टाइगर श्रॉफ पर हुए चौंकाने वाले और चिंताजनक हमले, धमकियां, उन्हें निशाना बनाना और गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं।
पोस्ट में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को किया टैग
उन्होंने आगे लिखा- टाइगर की किस्मत थी कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका बेचारा ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जय हिंद। उन्होंने इस पोस्ट में यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह (AAP) को टैग किया है।
शत्रुघ्न सिन्हा के पोस्ट पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
शत्रुघ्न सिन्हा के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसमें से एक यूजर ने लिखा- आपने इसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को क्यों टैग किया है? एक दूसरे यूजर ने लिखा- क्या हो गया सर? तब क्या हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती की मौत हुई? तब तो आप कुछ नहीं बोले थे। बहुत सारे यूजर्स शत्रुघ्न सिन्हा पर इस बात को लेकर भड़के हैं कि उन्होंने क्यों इस मामले में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को टैग किया है?
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शत्रुघ्न सिन्हा ने गलत टाइगर श्रॉफ को किया टैग
वहीं, एक यूजर ने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पोस्ट में गलत टाइगर श्रॉफ को टैग कर दिया है। जब आप शत्रुघ्न सिन्हा के टैग वाले टाइगर श्रॉफ पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि किसी Aatish Shroff की प्रोफाइल आपके सामने खुलकर आएगी। इस प्रोफाइल पर केवल 131 फॉलोइंग हैं और 51 फॉलोअर्स हैं।
टाइगर पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार
टाइगर श्रॉफ के मामले की बात करें तो एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस को उनकी लास्ट लोकेशन अंधेरी रेलवे स्टेशन की मिली थी। यहां से तीनों आरोपी मुंबई से दिल्ली आने वाली ट्रेन में सवार होकर भाग निकले थे।
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शूटरों को मिले थे 50 हजार रुपये एडवांस
पुलिस ने बताया कि इन शूटरों को टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के लिए 50,000 रुपए एडवांस मिले थे। टाइगर पर गोली चलाने वाली तीनों आरोपियों की पहचान भी उजागर हो गई है। एक शूटर नाबालिग है, जो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। दूसरा शूटर रेहान भी सोनीपत का रहने वाला है, जबकि ऋतिक कुमार उर्फ रोशन बिहार के बेगुसराय का रहने वाला है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
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