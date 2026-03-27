सोनाक्षी-जहीर की शादी पर शत्रुघ्न सिन्हा की दो-टूक, हमने कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया है
Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal: एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर बात करते हुए कहा, हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर पहली बार खुलकर बात की है। दरअसल, सोनाक्षी और जहीर की इंटरफेथ मैरिज हुई है। जब दोनों की शादी हो रही थी तब कई सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि इस शादी से न शत्रुघ्न खुश हैं और न सोनाक्षी के दोनों भाई। इतना ही नहीं, फराह खान के व्लॉग में सोनाक्षी की मां ने खुद ये बात मानी थी कि उन्होंने दो साल तक शत्रुघ्न को मनाया था।
क्या बोले शत्रुघ्न?
शत्रुघ्न से पूछा गया, आपके घर का नाम रामायण है और आपकी बेटी की एक मुस्लिम के साथ शादी हुई है, तो क्या सबकुछ ठीक है? इसका जवाब देते हुए शत्रुघ्न ने न्यूज 18 से कहा, ‘बिल्कुल ठीक है। हम बहुत खुश हैं। सोनाक्षी की जो शादी हुई है, मेड फॉर ईच अदर लगते हैं दोनों। जहीर, उनका जो पति है और सोनाक्षी, वे बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं।’
मियां-बीवी राजी
शत्रुघ्न ने आगे कहा, ‘सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये है कि हमने जो कुछ भी किया है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। बच्चे जवान हैं, बच्चे मैच्योर हैं। अगर वो खुश है, तो मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हमें उनका साथ देना चाहिए। पूरे दिल से, चट्टान की तरह उनके साथ हैं।’
सोनाक्षी ने मां को सबसे पहले मनाया था
फराह खान जब अपना व्लॉग बनाने सोनाक्षी के घर गई थीं तब शत्रुघ्न की पत्नी पूनम से उन्होंने पूछा था, ‘क्या आपको सगाई से पहले पता था कि वे सात साल से डेट कर रहे हैं?’ पूनम ने कहा था, ‘नहीं, मुझे नहीं पता था।” सोनाक्षी ने तुरंत अपनी मां को टोका था और कहा था, 'मम्मी, प्लीज झूठ मत बोलो। यह बात मैंने सबसे पहले आपको ही बताई थी। आपने पापा को इसके बारे में नहीं बताया था।’
शत्रुघ्न को मनाने में लगे थे 2 साल
पूनम सिन्हा ने आगे बताया था, ‘मुझे इसके बारे में सिर्फ दो साल पहले पता चला था और उन दो सालों में मैं इनके पापा (शत्रुघ्न सिन्हा) को मनाया था और उन्हें यह रिश्ता अपनाने के लिए राजी किया था।’ जहीर ने कहा था, ‘जब हमें पांच साल हो गए थे तब मम्मी को पता चला था उससे पहले उन्हें इस बारे में कुछ अंदाजा नहीं था।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।