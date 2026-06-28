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लिव-इन में रहती थीं शर्मिला टैगोर, मुस्लिम मंसूर अली खान पटौदी से शादी के खिलाफ मिलती थीं धमकी

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने हाल में अपने और मंसूर अली खान पटौदी के साथ रिश्ते के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि वो शादी से पहले ही क्रिकेटर के साथ लिव इन में रहती थीं। इस शादी के खिलाफ लोग देते थे धमकी।

लिव-इन में रहती थीं शर्मिला टैगोर, मुस्लिम मंसूर अली खान पटौदी से शादी के खिलाफ मिलती थीं धमकी

बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी।इन्हें प्यार से टाइगर कहा जाता था। 1968 में हुई ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी। उस समय में ये आम बात नहीं थी। तो स्टार एक्ट्रेस और क्रिकेटर की शादी के चर्चे देशभर में खूब हुए थे। अब एक्ट्रेस ने बताया कि इस रिश्ते को लेकर उनके माता-पिता को धमकी भरे टेलीग्राम आते थे। उनके घर में डर का माहौल था। इसी दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि वो शादी से पहले ही मंसूर अली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी थीं। साथ ही इस शादी के खिलाफ उन्हें कई जानने वालों ने चेतावनी दी थी।

लिव इन में रहती थीं शर्मिला

हाल में बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने अपने और मंसूर अली खान के रिश्ते के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि शादी से पहले हम साथ में रहते थे क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा सही और आसान था। टाइगर अक्सर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में नहाने जाया करते थे क्योंकि मैं घर संभालने में बहुत बुरी थी। कुछ भी सही तरह से टाइम पर नहीं होता था। शर्मिला ने कहा कि वो घर संभालने में बुरी थीं लेकिन समय के साथ वो बहुत कुछ सीख गई। अब वो बहुत अच्छे से घर संभालती हैं और उन्हें इस पर गर्व है।

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शर्मिला टैगोर

यश चोपड़ा ने दी थी चेतावनी

शर्मिला ने आगे बताया कि इस रिश्ते से दोनों के परिवारों पर बहुत प्रेशर था। उस समय एक्ट्रेस फिल्मों में काम कर रही थीं, टाइगर भी क्रिकेट खेल रहे थे। मीडिया में दोनों के रिश्ते को लेकर खबरें छप रही थीं। कई लोगों ने इस शादी को पहले ही बर्बाद घोषित कर दिया था। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके अच्छे दोस्त डायरेक्टर यश चोपड़ा ने तो शादी से पहले उन्हें चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाब लोगों का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता।

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आखिरी मौके पर बदली गई थी शादी की लोकेशन

शर्मिला ने कहा उस समय उनके माता पिता के धमकी भरे टेलीग्राम आते थे। गोली चलाने की बात कही जाती थी। ये तय हुआ कि शादी फोर्ट विलियम में होगी क्योंकि सबको लगा कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। फिर गेस्ट लिस्ट में दिक्कतें आई, जो परमिशन मिली थी वो वापस ले ली गई। इसके बाद शादी का वेन्यू बदला गया और एक एम्बेसडर के घर पर पूरी हुई।

शादी और बच्चे

शर्मिला ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता को धमकियां मिलती थी क्योंकि वो एक मुस्लिम से शादी करने जा रही थीं। हालांकि, ये शादी हुई और दोनों के तीन बच्चे सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान का जन्म हुआ। अब शर्मिला नानी और दादी बन अपने नाती पोतों के साथ समय बिता रही हैं।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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