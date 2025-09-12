मंसूर अली खान से शादी से पहले मुस्लिम में कन्वर्ट हुई थीं शर्मिला टैगोर, सोहा ने बताया क्या रखा था नाम

दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने 1968 में क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्होंने नाम भी बदला था जिससे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता था।

बॉलीवुड की जानीमानी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर और पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की लव स्टोरी पूरी फिल्मी थी। इन दोनों ने 1968 में अलग धर्म में शादी करके बोल्ड स्टेप लिया था। अब उनकी बेटी सोहा अली खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दोनों की शादी से जुड़ी कुछ खास बातें बताई हैं। सोहा ने बताया कि उनकी मां शर्मिला ने शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इतना ही नहीं, उनका नाम भी बदला गया था।

अलग-अलग नाम से करती थीं दस्तखत सोहा अली खान ने हॉटरफ्लाई को बताया कि उनकी मां ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया था। इस्लाम में उनका नाम 'आयशा' रखा गया था। हालांकि, एक्ट्रेस को आज भी लोग उनके असली नाम शर्मिला टैगोर से ही जानते हैं। इस नाम को लेकर परिवार में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था क्योंकि उनकी मां कभी 'शर्मिला' नाम से साइन करती थीं और कभी 'आयशा' से।