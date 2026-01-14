जानिए शरमन जोशी और सरिता जोशी में क्या है रिश्ता? चचेरी बहनों के बारे जान उड़ जाएंगे होश

Hindustan Hindi News
जानिए शरमन जोशी और सरिता जोशी में क्या है रिश्ता? चचेरी बहनों के बारे जान उड़ जाएंगे होश

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर शरमन जोशी के खानदान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। शरमन सिर्फ प्रेम चोपड़ा के दामाद नहीं, बल्कि इस बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक्ट्रेस सरिता जोशी से भी है पारिवारिक रिश्ता। जानिए-

Jan 14, 2026 01:29 pm IST
बॉलीवुड एक्टर शरमन जोशी आज इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। एक्टर को 3 इडियट्स, गोलमाल जैसी फिल्मों में पसंद किया गया है। एक्टर ने ढोल, एक्सक्यूज मी, स्टाइल जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई थी। शरमन को पिछले साल आई सलमान खान की फिल्म सिकंदर में भी देखा गया था। लेकिन क्या आप शरमन के फिल्मी परिवार के बारे में जानते हैं? सभी को शायद पता होगा कि एक्टर प्रेम चोपड़ा के दामाद हैं। लेकिन इनका खुद का भी परिवार इंडस्ट्री में सालों से एक्टिव और मशहूर है। इनके चचेरे भाई-बहन सालों से फिल्म और टीवी की दुनिया पर कमाल कर रहे हैं।

शरमन जोशी के एक्टर पिता

सबसे पहले शरमन जोशी के एक्टर पिता अरविंद जोशी की बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक शोले में ठाकुर के तीन बेटे होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा वाला बेटा था वो ही अरविंद जोशी थे, शरमन के पिता। अरविंद जोशी सालों से फिल्मों में एक्टिव थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ गुजराती फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी बेटी और शरमन की बहन मानसी भी टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं। मानसी ने एक्टर रोहित रॉय से शादी की है।

शरमन के एक्टर ताऊ और ताई

अब बात करते हैं शरमन के ताऊ प्रवीन जोशी और उनके परिवार की। शरमन जोशी के ताऊ गुजराती सिनेमा के बड़े स्टार थे। उन्होंने अपने लेखन से गुजराती सिनेमा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। प्रवीन ने 1958 में एक्ट्रेस सरिता जोशी से शादी की। सरिता को अपने टीवी शो बा बहू और बेबी में बा के किरदार में देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया। सरिता, शरमन जोशी की ताई हैं। हालांकि, प्रवीन से सरिता की दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी एक ही साल में टूट गई थी।

एक्ट्रेस चचेरी बहनें

सरिता जोशी और प्रवीण जोशी की दो बेटियां हुईं केतकी दवे और पूर्वी जोशी। दोनों बेटियां फिल्म और टीवी शोज में एक्टिव रही हैं। केतकी को आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया जैसी फिल्मों में जॉनी लीवर के साथ देखा गया था।

केतकी के दो बच्चे हैं। एक बेटी रिद्धि दवे एक्टिंग करती हैं। वहीं पूर्वी जोशी भी सालों तक टीवी पर काम करने के बाद अब विदेश में अ\रह रही हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस अरुणा ईरानी से भी पारिवारिक रिश्ता है। तो सरिताजोशी, शरमन की ताई लगती हैं। एक्ट्रेस केतकी और पूर्वी, चचेरी बहनें।

