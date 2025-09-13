Shark Tank India Fame Ashneer Grover wife Madhuri Reveals He DidNot Life Anything About Him Share Interesting love story शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर और माधुरी की लव स्टोरी है बेहद दिलचस्प, कहा- 'वो मेरी जान के पीछे...', Bollywood Hindi News - Hindustan
हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ बिजनेस टाइकून और शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर के घर पहुंची। इस दौरान बातचीत में अश्नीर की पत्नी ने अपनी मजेदार लव स्टोरी का खुलासा किया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 04:09 PM
शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर और माधुरी की लव स्टोरी है बेहद दिलचस्प, कहा- 'वो मेरी जान के पीछे...'

बिजनेस टाइकून और शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अश्नीर प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लापई को लेकर भी सुर्खियां बटोरते हैं। वो अपने बेबाक बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। इन दिनों अश्नीर अपने नए शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ उनके घर पहुंची। इस दौरान बातचीत में अश्नीर की पत्नी ने अपनी मजेदार लव स्टोरी का खुलासा किया।

मुझे उनमें कुछ भी पसंद नहीं था

अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ने फराह खान को अपनी और अश्नीर की लव स्टोरी कहानी के बारे में एक मजेदार खुलासा किया। अश्नीर ने फराह बताया कि उनकी लव मैरिज थी और वो शुरू से ही माधुरी को पसंद करते थे, लेकिन माधुरी ने बताया कि वो उनसे दूर रहना चाहती थीं। माधुरी ने कहा, 'मुझे उनमें कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरी जान के पीछे पड़े थे और समय के साथ, वो आखिरकार उनके करीब आ गईं।'

वो मेरी जान के पीछे पड़ा था

माधुरी ने बताया, 'जब हम बताते हैं कि यह लव मैरिज है, तो कोई यकीन नहीं करता। मेरी एक दोस्त ने मुझे अश्नीर नाम के एक लड़के से दूर रहने को कहा था, इसलिए मैंने उससे दूरी बनाए रखी। आप पूछ रहे हैं कि मुझे उसमें क्या पसंद था, और सच कहूं तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, बस वो मेरी जान के पीछे पड़ा था।'

फराह के लिए बना खास डिश

बता दें कि अपने व्लॉग में फराह खान ने अश्नीर ग्रोवर के आलीशान घर का पूरा टूर कराया। साथ ही अश्नीर की मां ने फराह के लिए खास व्यंजन बनाए, जिसे खाकर फराह ने उनकी जमकर तारीफ की।

