शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर और माधुरी की लव स्टोरी है बेहद दिलचस्प, कहा- 'वो मेरी जान के पीछे...'

हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ बिजनेस टाइकून और शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर के घर पहुंची। इस दौरान बातचीत में अश्नीर की पत्नी ने अपनी मजेदार लव स्टोरी का खुलासा किया।

बिजनेस टाइकून और शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अश्नीर प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लापई को लेकर भी सुर्खियां बटोरते हैं। वो अपने बेबाक बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। इन दिनों अश्नीर अपने नए शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म मेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ उनके घर पहुंची। इस दौरान बातचीत में अश्नीर की पत्नी ने अपनी मजेदार लव स्टोरी का खुलासा किया।

मुझे उनमें कुछ भी पसंद नहीं था अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ने फराह खान को अपनी और अश्नीर की लव स्टोरी कहानी के बारे में एक मजेदार खुलासा किया। अश्नीर ने फराह बताया कि उनकी लव मैरिज थी और वो शुरू से ही माधुरी को पसंद करते थे, लेकिन माधुरी ने बताया कि वो उनसे दूर रहना चाहती थीं। माधुरी ने कहा, 'मुझे उनमें कुछ भी पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरी जान के पीछे पड़े थे और समय के साथ, वो आखिरकार उनके करीब आ गईं।'

वो मेरी जान के पीछे पड़ा था माधुरी ने बताया, 'जब हम बताते हैं कि यह लव मैरिज है, तो कोई यकीन नहीं करता। मेरी एक दोस्त ने मुझे अश्नीर नाम के एक लड़के से दूर रहने को कहा था, इसलिए मैंने उससे दूरी बनाए रखी। आप पूछ रहे हैं कि मुझे उसमें क्या पसंद था, और सच कहूं तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, बस वो मेरी जान के पीछे पड़ा था।'