केलवा के पात पर उगेलन...शारदा सिन्हा के बेस्ट 5 छठ गीत, यूट्यूब पर इस एक गाने को मिले हैं करोड़ों में व्यूज

केलवा के पात पर उगेलन...शारदा सिन्हा के बेस्ट 5 छठ गीत, यूट्यूब पर इस एक गाने को मिले हैं करोड़ों में व्यूज
शारदा सिन्हा की आवाज छठ गीतों का अलग महत्त्व है। छठ के दौरान उनके गाने बजना जैसे एक रिवाज हो गया है। उनके इन 5 बेहतरीन गानों को सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। यूट्यूब पर मिले हैं इतने व्यूज।
शारदा सिन्हा एक ऐसी सिंगर जिनकी आवाज की खनक ने देशभर में अलग ही जादू बिखेरा। सिंगर ने हिंदी फिल्मों में भी कई खूबसूरत गानों को अपनी आवाज दी। लेकिन जो जादू छठ गीतों से चला वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। छठ पूजा के समय घाटो पर सूर्य की अर्घ्य देते समय या घरों मे बजने वाले छठ गीतों में अगर शारदा सिन्हा की आवाज नहीं सुनाई पड़े तो त्योहार में कुछ कमी लगने लगती है। शारदा सिन्हा अब बेशक इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनके छठ के गीतों ने सुनने वालों के मन में गहरी आस्था पैदा की और उनकी आंखों को नम कर दिया। शारदा सिन्हा के अगर सबसे बेहतरीन गानों की बात की जाएगी तो ये 5 गीत जरूर शामिल होंगे। इन्हें यूट्यूब व्यूज बता रहे हैं कि इन्हें कितनी बार सुना गया है।
केलवा के पात पर उगेलन सुरुज देव
शारदा सिन्हा की आवाज में ‘केलवा के पात पर उगेलन सुरुज देव’ के इस गाने को सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। 7 साल पहले ये गाना यूट्यूब पर शेयर किया गया था।आज इस गाने को 114 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। छठ पर ये गाना खूब सुना जाता है।
पहिल पहिल हम कईनी छठी मैया व्रत तोहार
शारदा सिन्हा की आवाज में ‘पहिल पहिल हम कईनी छठी मैया व्रत तोहार’ गाना बहुत पसंद किया जाता है। इस गाने के वीडियो में एक खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। विदेश में बैठे कपल कैसे छठ मनाते हैं ये दिखाया गया है। इस वीडियो पर 81 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ये गाना सुनते और देखते समय आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे।
हो दीनानाथ
शारदा सिन्हा की आवाज में ये गाना ये बहुत खास है। इस गाने के वीडियो में महिला सूर्य को अर्घ्य देती दिखाई देती है। गाने को यूट्यूब पर 43 मिलियन ज्यादा बार देखा गया है। हर छठ में ‘हो दीनानाथ’ बजना खास है। शारदा सिन्हा की आवाज में ये गाना दिल को छू जाता है।
उठऊ सूरज, भइले बिहान
उठऊ सूरज, भइले बिहान नाम का ये गाना छठ के दौरान खूब सुना जाता रहा है। गाने के बोल आपको इमोशनल कर सकते हैं। यूट्यूब पर इस वीडियो पर 35 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं।
हे छठी मईया
शारदा सिन्हा ने की आवाज में 'हे छठी मईया' आज भी बहुत पॉपुलर गाना है। इस गाने को यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। छठ पूजा और इससे जुड़ी आस्था को समझने के लिए गाने का वीडियो भी मौजूद है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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