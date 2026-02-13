'मेरी दोस्त अनन्या ने मुझे...', शनाया कपूर के EX बॉयफ्रेंड ने उन्हें दिया था धोखा, एक साथ 5 को कर रहा था डेट

'तू या मैं' एक रोमांटिक-थ्रिलर-ड्रामा जॉनर मूवी है। ऐसे में बीते दिनों फिल्म प्रमोशन के दौरान शनाया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। शनाया ने बताया था कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें रिश्ते में रहते हुए उन्हें चीट किया था।

बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर इस वक्त अपनी फिल्म 'तू या मैं' को लेकर सुर्खियों में हैं। 'तू या मैं' आज यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। फिल्म में शनाया के अपोजिट आर्दश गौरव लीड रोल में हैं। इस फिल्म में इन दोनों स्टार्स के अलावा मूवी में पारुल गुलाटी और अंश विकास चोपड़ा भी अहम भूमिका में हैं। 'तू या मैं' एक रोमांटिक-थ्रिलर-ड्रामा जॉनर मूवी है। ऐसे में बीते दिनों फिल्म प्रमोशन के दौरान शनाया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। शनाया ने बताया था कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें रिश्ते में रहते हुए उन्हें चीट किया था।

मैंने उसके फोन में पकड़ी चैट हाल ही में 'तू या मैं' रिलीज के पहले शनाया कपूर को 'रिलेशनशिप एडवाइस शो' में देखा गया था। इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को विदेश में छुट्टियों के दौरान धोखा देते हुए पकड़ा। शनाया कपूर से जब उनसे पूछा गया कि रिलेशनशिप में उनके साथ सबसे डरावनी चीज क्या हुई है। इस पर शनाया कपूर ने कहा, 'मैं देश से बाहर थी, और मैं इस लड़के के साथ थी। मैं सोच रही थी, 'बस यही है। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। क्या जिंदगी है, वाह। यह सबसे अच्छा रिलेशनशिप है।' हम डिनर के लिए बाहर जा रहे थे, और वह नहाने जा रहा था। वह बोला, 'तुम उबर क्यों नहीं बुक करती?'

एक्स गर्लफ्रेंड से करता था बात उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कहा, 'यार, मेरा फोन बंद हो गया है। क्या मैं तुम्हारे फोन से बुक कर सकती हूं?’ उसने कहा, 'हां, हां, हां' उस पल, उसने कहा, 'हां, मेरा फोन इस्तेमाल करो। Uber बुक करो।' फिर सब ठीक नहीं हुआ। मैंने उसका फोन अनलॉक किया... मुझे यह नोटिफिकेशन दिखाई दिया। जो उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड का था मुझे उसका नाम पता था, इसलिए मुझे सही नहीं लगा।'

पांच लड़कियों से था अफेयर शनाया ने याद करते हुए कहा, 'जाहिर है, मैंने चैट खोली। फिर, यह अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि एक लड़की ठीक है। ऐसा था, 'मौसम कैसा है? ओह, तुम मेरे शहर में हो, हमें मिलना चाहिए।' दूसरी लड़की सामने आई, तीसरी लड़की, चौथी, पांचवीं। पांच लड़कियां थीं जिन्हें वह मैसेज कर रहा था, और मैं सोच रही थी, 'ऐसा नहीं हो सकता।'

अनन्या पांडे ने दी थी ये सलाह शनाया ने आगे बताया, 'उसी पल, मैं अपने फोन पर गई, स्नैपचैट खोला और उस सभी लड़कियों का स्क्रीनशॉट लेकर स्नैपचैट कर लेकर अपनी दोस्त अनन्या पांडे को भेजा और कहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है मैं क्या करूं?' अनन्या ने कहा, 'ट्रेन पकड़ो और बस यहां आ जाओ।' हम काफी पास थे… मैं सोच रही थी, 'मैं बस ट्रेन नहीं पकड़ सकती, मैं क्या करूं?' इस पूरे डिनर में, मैं ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। ठीक है।'

एक्स-बॉयफ्रेंड को चल गया था पता शनाया कपूर ने कहा कि उन्होंने तीन दिन तक ऐसा दिखाया कि सब ठीक है। उन्हें लगा कि वह फंस गई हैं क्योंकि वह उस आदमी के साथ विदेश में छुट्टियां मना रही थीं, न कि अपने शहर और घर के आराम में। आखिरकार, उनके एक्स-बॉयफ्रेंड को पता चल गया और उन्हें मनाने की कोशिश में, उन्होंने उनके लिए महंगे इयररिंग्स खरीदे।