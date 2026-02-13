Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

'मेरी दोस्त अनन्या ने मुझे...', शनाया कपूर के EX बॉयफ्रेंड ने उन्हें दिया था धोखा, एक साथ 5 को कर रहा था डेट

Feb 13, 2026 12:34 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'तू या मैं' एक रोमांटिक-थ्रिलर-ड्रामा जॉनर मूवी है। ऐसे में बीते दिनों फिल्म प्रमोशन के दौरान शनाया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। शनाया ने बताया था कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें रिश्ते में रहते हुए उन्हें चीट किया था।

'मेरी दोस्त अनन्या ने मुझे...', शनाया कपूर के EX बॉयफ्रेंड ने उन्हें दिया था धोखा, एक साथ 5 को कर रहा था डेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शनाया कपूर इस वक्त अपनी फिल्म 'तू या मैं' को लेकर सुर्खियों में हैं। 'तू या मैं' आज यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। फिल्म में शनाया के अपोजिट आर्दश गौरव लीड रोल में हैं। इस फिल्म में इन दोनों स्टार्स के अलावा मूवी में पारुल गुलाटी और अंश विकास चोपड़ा भी अहम भूमिका में हैं। 'तू या मैं' एक रोमांटिक-थ्रिलर-ड्रामा जॉनर मूवी है। ऐसे में बीते दिनों फिल्म प्रमोशन के दौरान शनाया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। शनाया ने बताया था कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें रिश्ते में रहते हुए उन्हें चीट किया था।

मैंने उसके फोन में पकड़ी चैट

हाल ही में 'तू या मैं' रिलीज के पहले शनाया कपूर को 'रिलेशनशिप एडवाइस शो' में देखा गया था। इस दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को विदेश में छुट्टियों के दौरान धोखा देते हुए पकड़ा। शनाया कपूर से जब उनसे पूछा गया कि रिलेशनशिप में उनके साथ सबसे डरावनी चीज क्या हुई है। इस पर शनाया कपूर ने कहा, 'मैं देश से बाहर थी, और मैं इस लड़के के साथ थी। मैं सोच रही थी, 'बस यही है। यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। क्या जिंदगी है, वाह। यह सबसे अच्छा रिलेशनशिप है।' हम डिनर के लिए बाहर जा रहे थे, और वह नहाने जा रहा था। वह बोला, 'तुम उबर क्यों नहीं बुक करती?'

एक्स गर्लफ्रेंड से करता था बात

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कहा, 'यार, मेरा फोन बंद हो गया है। क्या मैं तुम्हारे फोन से बुक कर सकती हूं?’ उसने कहा, 'हां, हां, हां' उस पल, उसने कहा, 'हां, मेरा फोन इस्तेमाल करो। Uber बुक करो।' फिर सब ठीक नहीं हुआ। मैंने उसका फोन अनलॉक किया... मुझे यह नोटिफिकेशन दिखाई दिया। जो उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड का था मुझे उसका नाम पता था, इसलिए मुझे सही नहीं लगा।'

पांच लड़कियों से था अफेयर

शनाया ने याद करते हुए कहा, 'जाहिर है, मैंने चैट खोली। फिर, यह अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि एक लड़की ठीक है। ऐसा था, 'मौसम कैसा है? ओह, तुम मेरे शहर में हो, हमें मिलना चाहिए।' दूसरी लड़की सामने आई, तीसरी लड़की, चौथी, पांचवीं। पांच लड़कियां थीं जिन्हें वह मैसेज कर रहा था, और मैं सोच रही थी, 'ऐसा नहीं हो सकता।'

ये भी पढ़ें:'ओ रोमियो' रिलीज होते ही मीरा ने लुटाया शाहिद पर प्यार, रोमांटिक तस्वीर की शेयर
ये भी पढ़ें:अब होगी शादी..., 'द 50' से वायरल हुईं निक्की-अरबाज की रोमांटिक फोटोज

अनन्या पांडे ने दी थी ये सलाह

शनाया ने आगे बताया, 'उसी पल, मैं अपने फोन पर गई, स्नैपचैट खोला और उस सभी लड़कियों का स्क्रीनशॉट लेकर स्नैपचैट कर लेकर अपनी दोस्त अनन्या पांडे को भेजा और कहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है मैं क्या करूं?' अनन्या ने कहा, 'ट्रेन पकड़ो और बस यहां आ जाओ।' हम काफी पास थे… मैं सोच रही थी, 'मैं बस ट्रेन नहीं पकड़ सकती, मैं क्या करूं?' इस पूरे डिनर में, मैं ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। ठीक है।'

एक्स-बॉयफ्रेंड को चल गया था पता

शनाया कपूर ने कहा कि उन्होंने तीन दिन तक ऐसा दिखाया कि सब ठीक है। उन्हें लगा कि वह फंस गई हैं क्योंकि वह उस आदमी के साथ विदेश में छुट्टियां मना रही थीं, न कि अपने शहर और घर के आराम में। आखिरकार, उनके एक्स-बॉयफ्रेंड को पता चल गया और उन्हें मनाने की कोशिश में, उन्होंने उनके लिए महंगे इयररिंग्स खरीदे।

ये भी पढ़ें:टीआरपी लिस्ट में बड़ा फेरबदल, 'नागिन 7' को ललकार नंबर 1 पर आया ये शो

ये इमोशनल चीटिंग थी

उन्होंने कहा, 'उसने बस मुझे दे दिए। मैंने बैग लिया, और मैं ऐसी थी, 'भाड़ में जाओ। क्या ये गिल्ट वाले इयररिंग्स हैं?' मैं पागल हो गई, लेकिन मेरे पास अभी भी इयररिंग्स हैं। मैं अभी भी उन्हें पहनती हूं... मैंने ये इयररिंग्स कमाए हैं। ये मेरे इयररिंग्स हैं।' शनाया ने बताया कि अपने बचाव में, उस आदमी ने उनसे पूछा, 'इसमें क्या बड़ी बात है? यह सिर्फ मैसेजिंग है; इसमें कुछ भी फिजिकल नहीं था।' शनाया ने उसे साफ किया कि यह इमोशनल चीटिंग थी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Shanaya Kapoor ananya panday

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडShanaya Kapoor Reveals Her Ex-Boyfriend Cheated On Her, Spoke To 5 Women Amid Tu Yaa Main Release Ananya Panday
;;;