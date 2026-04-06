शम्मीजी ने मुझे कभी गीता बाली जैसा प्यार नहीं किया... आपको पता है नीला देवी से शादी का ये किस्सा?

शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का निधन चेचक से हो गया था। वह उनके जाने के गम को भुला नहीं पा रहे थे। उनकी दूसरी शादी नीला देवी से हुई जो कभी उनकी पहली पत्नी की जगह नहीं ले पाईं। पढ़ें उनका थ्रोबैक इंटरव्यू…

नीला देवी गुजरात के भावनगर रियासत की राजकुमारी थीं। गीता बाली के निधन के बाद वह शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी बनीं। दोनों की उम्र में करीब 10 साल का फर्क था। शम्मी कपूर अपनी पहली पत्नी को इतना प्यार करते थे कि नीला को कभी वो जगह नहीं दे पाए। नीला इस बात को जानती और इसका सम्मान भी करती थीं। शादी की पहली रात शम्मी कपूर उन्हें बेडरूम में लेकर गए। वहां कुछ ऐसा दिखाया जिसके बाद नीला ने प्रण किया कि कुछ गलत नहीं करेंगी ना बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करेंगी।

चोटियां खींचते थे शम्मी कपूर नीला देवी ने फिल्मफेयर को कई साल पहले एक इंटरव्यू दिया था। इसमें शम्मी कपूर से पहली मुलाकात से लेकर उनके निधन तक के वक्त को याद किया था। नीला देवी ने बताया था कि जब वह नौ साल की थीं तब शम्मी कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की थिएटर मंडली के साथ भावनगर आए थे। तब वह उनकी चोटियां खींचा करते थे। वक्त के साथ शम्मी, नीला देवी के भाई रघुवीर सिंह के दोस्त बन गए। नीला देवी बताती हैं, 'राज कपूर की बेटी रितु मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और कृष्णाजी मुझे बहुत मानती थीं। गीता बालीजी के चेचक से निधन के बाद, कृष्णाजी को भरोसा था कि मैं शम्मी जी और उनके बच्चों का खयाल रख पाऊंगी।'





रातभर की शम्मी कपूर से बातें रितु की संगीत सेरेमनी के दौरान कृष्णाजी और उर्मि सियाल (शम्मी की बहन) ने शम्मी को नीला देवी से मिलने को कहा लेकिन शम्मी शूटिंग में व्यस्त थे। नीला बताती हैं, 'उस रात शम्मीजी ने डेढ़ बजे मेरे घर फोन किया। हमारी बात रात 2 बजे शुरू हुई और सुबह तक चली। उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया-अपनी शादी, बच्चे, गर्लफ्रेंड्स, अपनी अच्छाइयां और अपनी कमियां। आखिर में वह बोले, 'कल नाश्ते पर आओ और जिंदगी भर के लिए यहीं रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर की मालकिन बनो।'अगले ही दिन, पृथ्वीराज कपूर ने झोली फैलाकर नीला देवी का हाथ मांगा और 27 जनवरी 1969 को इसी घर में उनकी शादी हो गई।

सौतेली मां नहीं, दोस्त बनीं नीला देवी के लिए सबसे बड़ी चुनौती शम्मी के बच्चे-आदित्य और कंचन थे। वह बताती हैं, 'मैं उनकी दोस्त बनना चाहती थी। 12 साल के आदित्य से दोस्ती करना आसान था, वह बोर्डिंग स्कूल में परेशान था, इसलिए मैं उसे वापस घर ले आई।'लेकिन सात साल की कंचन का दिल जीतना मुश्किल था।





कंचन को नहीं पता था मां का प्यार नीला बताती हैं, 'कंचन सिर्फ साढ़े तीन साल की थी जब उसकी मां गुजर गईं। उसे मां का प्यार नहीं पता था। वह सोचती थी कि पहले भी औरतें आती-जाती थीं लेकिन यह तो यहीं रुककर रह गई। मैंने कंचन को हर जगह अपने साथ ले जाना शुरू किया ताकि उसे यह न लगे कि मैंने उसके पिता को उससे छीन लिया है। आज वह मेरी ताकत है।'





गीता बाली और मेरा रिश्ता नीला देवी कहती हैं, 'मुझे गीताजी की यादों से कभी असुरक्षा महसूस नहीं हुई। जब मेरी शादी हुई तो पता था कि मैं हमेशा दूसरी पत्नी रहूंगी। मैं यह भी जानती थी कि मुझे पहले मां बनना पड़ेगा बाद में पत्नी। शम्मीजी अक्सर गीताजी के बारे में बात करते थे। वह उन्हें याद करते थे। वह मेरी केयर करते थे, मेरे बिना कुछ कर नहीं पाते थे लेकिन जैसे वह गीताजी को प्यार करते थे वो अलग ही था। वह मुझे वैसे प्यार नहीं करते थे जैसे गीताजी को किया था। उनका निधन दुखद था।'

शम्मीजी बेडरूम में ले जाकर बोले... नीला देवी अपनी शादी के दिन को याद करते हुए बताती हैं, 'शम्मीजी मुझे बेडरूम में बने मंदिर में ले गए जहां गीताजी की फोटो थी। उन्होंने कहा कि वह उनकी देवी हैं। मैंने कहा कि वह मेरी अंतरात्मा रहेंगी। अगर मैंने बच्चों के साथ गलत बर्ताव किया या कुछ बुरा किया तो मुझे उन्हें जवाब देना होगा।'





बीमारी और आखिरी विदाई नीला देवी ने बताया कि एक समय था जब शम्मी कपूर एक बार में 100 सिगरेट पीते थे। हालांकि उन्होंने सिगरेट छोड़ दी थी, लेकिन उनके फेफड़े कमजोर हो गए थे। स्टेरॉयड्स के साइड इफेक्ट्स से किडनी फेल हो गई। हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहने की वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया था। नीला देवी उनके लिए बैसाखी की तरह बनी रहीं, यहां तक कि वह उन्हें नहलाती भी थीं। अपने आखिरी दिनों में शम्मी कपूर थकने लगे थे। डायबिटीज की वजह से उनके पैर की उंगलियां काटनी पड़ी थीं और वह ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले पा रहे थे। 6 अगस्त को अपनी बेटी के 50वें बर्थडे पर शम्मी कपूर जिद करके शामिल हुए। उनके साथ नर्स और डॉक्टर भी थे। उन्होंने बेटी के साथ केक काटा और सबसे गुडबाय बोलकर गए।

आखिरी समय क्या बोले थे शम्मी अगली सुबह 7 अगस्त को वह फिर हॉस्पिटल जाने लगे। नीला देवी बताती हैं कि उन्होंने जाते समय उनसे कहा था, 'मुड़कर देखो (ऐसा करना शुभ माना जाता है)। इस पर शम्मी ने जवाब दिया, 'क्या मुड़कर देखना अब वापस थोड़े ही आना है।' 14 अगस्त को उनका निधन हो गया।



शम्मी कपूर और गीता बाली की लव स्टोरी