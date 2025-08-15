शमिता ने मनाया स्वतंत्रता दिवस, लोगों को पसंद नहीं आई ये बात; ‘मत करिए ऐसी देशभक्ति जहां…’
एक्ट्रेस शमिता शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में शमिता शेट्टी राष्ट्रगान के समय हिलती-डुलती नजर आ रही हैं। लोग शमिता की इस हरकत पर काफी नाराज हैं। एक यूजर ने शमिता के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये राष्ट्रगान है आपका गाना नहीं जो ऐसे खड़ी हो रही हैं।
आज यानी 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत से सिलेब्स ने भी इस खास दिन का जश्न मनाया। इस मौके पर शमिता शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर शमिता शेट्टी की ट्रोलिंग हो रही है। वीडियो में शमिता शेट्टी राष्ट्रगान के समय हिलती-डुलती नजर आ रही हैं। राष्ट्रगान के दौरान शमिता के पोस्चर को देख काफी नाराज हैं।
शमिता शेट्टी का वीडियो वायरल
इंस्टेंट बॉलीवुड ने शमिता शेट्टी का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शमिता शेट्टी, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी की बेटी और कुछ और लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो में जन गण मन की आवाज सुनाई दे रही है। शमिता राष्ट्रगान के दौरान हिलती-डुलती नजर आ रही हैं। वो इधर-उधर देखती नजर आ रही हैं। इस बात पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- शमिता को राष्ट्रगान में खड़े होने के प्रोटोकॉल्स नहीं पता हैं क्या? वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- शमिता क्या करने की कोशिश कर रही…नहीं लग रही कूल बहन, मत कर। एक तीसरे यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- मत करिए ऐसी देशभक्ति जहां आप को ये नहीं पता कि राष्ट्रगान का आदर कैसे किया जाता है, बंद करिए ढोंग देशभक्ति का।
जहां इस वीडियो को देखकर शमिता शेट्टी की ट्रोलिंग हो रही है। वहीं, शिल्पा शेट्टी की बेटी की तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि शमिता से ज्यादा तमीज तो शिल्पा की बेटी को है राष्ट्राग में कैसे खड़े होते हैं। बहुत से यूजर्स ने शिल्पा शेट्टी की बेटी की तारीफ की है।
