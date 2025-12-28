Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडshakti kapoor starred His as a hero in zakhmee insaan But This Movie Is Become India biggest flop It was taken off scree
ये है देश की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, महज 15 मिनट में थिएटर्स से उतरी, ये एक्टर आखिरी बार बना हीरो

ये है देश की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, महज 15 मिनट में थिएटर्स से उतरी, ये एक्टर आखिरी बार बना हीरो

संक्षेप:

शक्ति कपूर ने 80 और 90 के दशक के दौरान खूब नेगेटिव और विलेन वाले रोल प्ले किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पर्दे पर अपनी कॉमेडी का भी जलवा दिखाया। दर्शकों ने उन्हें विलेन और कॉमेडियन के तौर पर काफी पसंद किया।

Dec 28, 2025 11:34 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर ने स्क्रीन पर विलेन के किरदार से अपनी खास पहचान बनाई। शक्ति कपूर ने 80 और 90 के दशक के दौरान खूब नेगेटिव और विलेन वाले रोल प्ले किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पर्दे पर अपनी कॉमेडी का भी जलवा दिखाया। दर्शकों ने उन्हें विलेन और कॉमेडियन के तौर पर काफी पसंद किया। लेकिन उनके करियर में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कुछ अलग करने की चाह को लेकर फिल्मों में लीड रोल तलाशना शुरू किया। ऐसे में शक्ति कपूर के हाथ एक फिल्म लगी, जिसमें उन्होंने लीड रोल निभाया था। लेकिन फिल्म के बाद कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद उन्होंने कभी भी लीड रोल प्ले नहीं किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इनके जैसे बनना चाहते थे शक्ति कपूर

शक्ति कपूर ने हाल ही में 'द पावरफुल ह्यूमन्स' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना से प्रभावित थे, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत भले ही विनेल के तौर पर की बाद में लीड रोल प्ले कर इंडस्ट्री में छा गए। शक्ति ने शाहरुख खान का भी जिक्र किया था। क्योंकि उन्होंने 'अंजाम' और 'डर' जैसी फिल्मों में निगेटिव रोल निभाया, लेकिन आज वो बतौर हीरो वो इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं।

जख्मी इंसान

महज 15 मिनट में थिएटर से उतर गई थी फिल्म

शक्ति कपूर बताया कि साल 1980 में आई फिल्म 'जख्मी इंसान' में मैंने बतौर लीड रोल निभाया था। ये मूवी बतौर लीड मेरी पहली और आखिरी फिल्म थी। ये हिन्दी सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसने मुझे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और दर्शकों को जख्मी कर दिया। शक्ति ने बताया, 'मेरी फिल्म 'जख्मी इंसान' रात 12 बजे सिनेमाघरों में लगी और 12:15 बजे हटा दी गई। 15 मिनट में उतर गई। वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उसके बाद मैंने कभी हीरो का किरदार निभाने की हिम्मत नहीं की।' मेकर्स को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था।

मेकर्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा

शक्ति ने बताया, 'फिल्म 'जख्मी इंसान' के फ्लॉप होने के बाद उन्हें मेकर्स के सामने फिर से निगेटिव किरदारों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, जिन्हें वह पहले बेझिझक ठुकरा देते थे। क्योंकि उन्होंने सभी को ये कहकर मना कर दिया कि अब वो हीरो बन गए हैं और विलेन के रोल नहीं करेंगे।' बता दें कि 'जख्मी इंसान' में शक्ति कपूर के अलावा जावेद खान, रितु भादुरी और अरुणा ईरानी जैसे कलाकार नजर आए थे, जबकि निर्देशन की कमान दीपक बलराज विज ने संभाली थी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Shakti Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।