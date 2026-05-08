शक्ति कपूर की मौत की अफवाह से फैंस डरे तो एक्टर आए सामने, बोले- मैं एक्शन लूंगा इसके खिलाफ
शक्ति कपूर के फैंस तब परेशान हो गए जब सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें आने लगीं। हालांकि एक्टर ने फिर खुद क्लीयर किया कि ये सब खबरें गलत हैं।
कई बार सेलेब्स के फेक निधन की खबरें आती रहती हैं। अब शक्ति कपूर इसका हाल ही में शिकार हुए। दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर शक्ति कपूर के निधन की गलत खबरें आईं। इन खबरों के बारे में सुनकर शक्ति कपूर काफी गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह हेल्दी और खुश हैं।
निधन की खबरों पर बोले शक्ति
शक्ति ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया जिसमें वह फैंस को अपना मैसेज दे रहे हैं। वह बोले, 'हेल्लो सभी को। मेरे निधन की खबरें आ रही हैं जो वो फेक है। मैं हेल्दी और खुश हूं...प्लीज इसे इग्नोर मत करो।' इतना ही नहीं शक्ति ने फिर फेक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है।
इसके खिलाफ शिकायत करेंगे
वह बोले, 'मैं साइबर शिकायत करना चाहता हूं क्योंकि ये गलत है।'
लोगों के रिएक्शन
इस पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि क्यों लोग चाहते हैं कि आप मरो? बता दें कि आप बॉलीवुड के बेस्ट कॉमेडियन हैं। एक ने लिखा टाइगर जिंदा है। आप जीते रहें। एक ने लिखा कि आप हमेशा जिंदा रहें।
शक्ति कपूर की फिल्में
शक्ति कपूर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कई कॉमिक और कई विलन वाले रोल किए हैं। उन्होंने 4 दशक में 700 के आस-पास फिल्में की हैं। वह राजा बाबू, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, अंदाज अपना-अपना, चालबाज, हंगामा, हलचल, छुप-छपके, मालामाल वीकली और भागम भाग फिल्मों में काम किया है।
शक्ति लास्ट मेरे हसबैंड की मूवी में नजर आए थे जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। अभी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।
शक्ति कपूर का परिवार
शक्ति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने शिवांगी कोल्हापुरे से कुछ समय के रिलेशनशिप के बाद शादी की। दोनों के 2 बच्चे श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर हैं। सिद्धांत, फिल्मों में काम करने के बाद अब डीजे बन गए हैं। वहीं श्रद्धा जो लास्ट स्त्री 2 में नजर आई थीं जो साल 2024 में रिलीज हुई थी। वहीं अब वह ईथा में नजर आने वाली हैं।
श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म
ईथा फिल्म को लक्ष्मण उत्तेकर डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म मराठी लावणी परफॉर्मर विठाबाई नारायणगांवकर की लाइफ पर आधारित है। फिल्म को मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। यह पीरियड ड्रामा फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मूवी 2027 में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
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